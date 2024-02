Ecco i vari motivi per cui dormire in letti separati può portare a svariati benefici.

Dormire lontano dal proprio partner può portare a meno discussioni e a maggiore energia. Chi ha una relazione di lunga data, è probabile che almeno una volta abbia pensato di dormire in letti separati.

Secondo una ricerca, circa cinque milioni di britannici hanno optato per letti separati per migliorare la qualità del sonno. Nic Shacklock di Online-Bedrooms.co.uk ha spiegato che dormire in letti separati può migliorare la qualità del sonno e fare parecchio bene alla relazione.

«Alcuni pensano che dormire in letti separati significhi che c'è un problema nella relazione, ma non è così», dice Nic. «Tutti hanno bisogno di dormire bene la notte, e se qualcuno condivide il letto con un partner che russa rumorosamente di notte o ruba le coperte, ciò causerà sicuramente turbamento e irritazione».

«Dormire separatamente aiuta a migliorare la qualità del sonno, può farti sentire più energico e inevitabilmente previene qualsiasi discussione con le coppie che si incolpano a vicenda per un cattivo riposo notturno».

Ecco tutti i vantaggi di dormire in letti separati.

Aumento di energia

Dormire separatamente dal partner può aiutare a ottenere un sonno di qualità migliore. «Un sonno profondo può migliorare il modo in cui ci si sente durante l'intera giornata», assicurano gli esperti di Online Bedrooms. «Se vieni svegliato costantemente per tutta la notte dal tuo partner, è più probabile che ti sentirai pigro il giorno dopo».

Meno litigi

Dormire separatamente può aiutare a ridurre la quantità di litigi che hai con il tuo partner. «Se il tuo sonno viene disturbato dal tuo partner è naturale provare fastidio, ma dormire separati significa che non c'è motivo di irritarsi», affermano gli esperti.

Stile di sonno su misura

Avere accordi separati consentirà di personalizzare l'ambiente in cui si dorme: «Che si tratti del tipo di cuscini, del materiale del piumone o anche se dormi con un ventilatore acceso ogni notte, adattarlo al tuo stile di sonno personale può farti sentire più a tuo agio e rilassato».

Spazio personale

«Avere il letto tutto per te significa che puoi rilassarti avendo il tuo spazio», dicono sempre gli esperti. «Dormire separatamente significa che hai un posto dove fuggire e goderti la tua compagnia senza sentire costantemente qualcuno che ti alita sul collo».

Letto più fresco

Dormire accanto a qualcuno di notte può aumentare la temperatura corporea, facendo sudare. «Se tu o il tuo partner tendete ad avere il sonno sudato, può essere scomodo per entrambi dormire uno accanto all'altro. Dormire separatamente significa che non avrete l'aumento della temperatura corporea, quindi il letto sarà più fresco dove dormire».

Covermedia