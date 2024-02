Superare le 10 ore di sonno giornaliero può causare sintomi come mal di testa e aumento di peso.

Il sonno è fondamentale sia per la salute fisica che mentale, tuttavia, dormire troppo non è raccomandato.

L'attrice Dakota Johnson ha scatenato un dibattito a dicembre dichiarando al The Wall Street Journal di poter «facilmente» dormire 14 ore a notte.

«Non funziono se dormo meno di 10 (ore)», ha detto. «Posso facilmente arrivare a 14 ore».

Commentando le parole della star, gli esperti del sonno di Winston's Beds hanno spiegato che dormire troppo può essere «problematico».

«In generale, gli adulti dovrebbero puntare a dormire almeno 7 ore a notte per ricaricarsi, migliorare l'umore e mantenere un sistema immunitario sano», afferma l'esperta del sonno Rebecca Swain. «Anche se può sembrare allettante per alcune persone, non si raccomandano 14 ore di sonno», continua Rebecca. «Dormire troppo o troppo poco per un lungo periodo di tempo può aumentare il rischio di ansia, obesità e diabete».

L'esperta aggiunge che dormire troppo può «avere l'effetto contrario», facendoti sentire ancora più stanco.

«Per trarre il massimo dal tuo sonno, attieniti alla quantità di tempo raccomandata di circa sette-otto ore. Se fatichi a mantenere questa media, potrebbe essere il momento di cercare il consiglio di un professionista».

Gli effetti del dormire troppo: aumento della stanchezza

Se dormi troppo a lungo, è probabile che ti senti meno riposato il giorno successivo.

«Dormire troppo a lungo può avere l'effetto contrario e causare il risveglio sentendosi ancora più stanchi», dicono gli esperti.

Mal di schiena

Trascorrere troppe ore a letto potrebbe essere dannoso per la schiena. «Stare troppo tempo distesi provoca l'irrigidimento della parte bassa della schiena portando a dolori. Questo può sentirsi particolarmente peggio se si dorme su un materasso sbagliato», spiegano gli esperti.

Umore calante

«Dormire troppo e non avere abbastanza attività quotidiane può anche abbassare l'umore e renderti più irritabile».

Mal di testa

«Coloro che dormono troppo frequentemente possono scoprire di sperimentare più mal di testa. Alcuni credono che ciò sia causato da un disturbo della serotonina», affermano gli esperti.

Aumento di peso

Dormire troppe ore a notte può portare ad un aumento di peso: «Un ciclo di sonno inconsistente può disturbare gli ormoni che regolano l'appetito che, su un lungo periodo di tempo, può portare ad un aumento di peso», avvertono gli esperti.

