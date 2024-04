Recuperare il sonno nel fine settimana può alterare il tuo orologio biologico.

Molti di noi utilizzano i weekend per recuperare il sonno perso durante la settimana lavorativa, ma è davvero una buona idea?

Molti faticano a dormire abbastanza durante la settimana a causa degli impegni quotidiani, cercando quindi di compensare dormendo di più nei fine settimana. Tuttavia, questo potrebbe essere più dannoso che benefico.

La dottoressa Deborah Lee, esperta del sonno presso la «Dr Fox Online Pharmacy», in collaborazione con «Get Laid Beds», spiega i pro e i contro di questa consolidata abitudine.

«Se dormi fino a tardi nei fine settimana, questo può interrompere il tuo ciclo naturale di sonno e probabilmente avrai difficoltà ad addormentarti se vai a letto alla solita ora quella sera», avverte l'esperta. «Dormire di più può scompaginare l'orologio interno del corpo, causando difficoltà ad addormentarsi di notte».

La dottoressa Lee osserva che i modelli di sonno erratici possono «creare scompiglio sulla salute generale», contribuendo all'ansia e ad altri problemi di salute, mentre dormire di più nei fine settimana può ritardare il momento in cui le persone sentono un calo dei livelli energetici e desiderano fare un pisolino.

«Molte persone avvertono un calo naturale dei livelli energetici, di solito nel primo pomeriggio tra le 13:00 e le 15:00, questo è il momento migliore per fare un pisolino, se necessario e non si è a scuola o al lavoro», condivide. «Ma svegliarsi più tardi la mattina può far sì che questo momento di stanchezza si verifichi successivamente. Fare un pisolino a fine giornata non è consigliabile, poiché può ritardare l'addormentamento serale».

Come soluzione, la dottoressa Lee suggerisce di dare priorità all'ottenimento di un numero sufficiente di ore di sonno durante la settimana.

«Idealmente, dovremmo tutti cercare di dormire bene e avere 7 ore di sonno di buona qualità ogni notte», dice. «È molto meglio lavorare sulla tua routine di sonno quotidiana piuttosto che ignorare la necessità di dormire durante la settimana e affrontarla solo nei fine settimana».

