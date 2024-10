È importante sapere a che ora del giorno assumere gli integratori per favorirne l'assorbimento.

Covermedia

Gli integratori sono fonti concentrate di sostanze nutritive, come vitamine e minerali, e la loro assunzione in momenti specifici può contribuire a massimizzarne l'efficacia.

Ci sono molte informazioni su quando e come assumere gli integratori. Per chiarire la confusione, Kate Cook, nutrizionista di Harley Street, ha spiegato il momento ideale per l'assunzione di alcuni degli integratori più diffusi.

Vitamina D

Cercate di assumere gli integratori di vitamina D a colazione o a pranzo, preferibilmente con grassi sani.

«Poiché la vitamina D è liposolubile, viene assorbita meglio se assunta con un pasto che include grassi sani», afferma Kate. «Molti nutrizionisti consigliano di assumerla al mattino, perché può avere un effetto stimolante, motivo per cui è meglio evitarla nelle ore più tarde della giornata per evitare disturbi del sonno».

Il magnesio

Il magnesio dovrebbe essere assunto 30 minuti prima di andare a letto.

«Il magnesio è noto per favorire un sonno ristoratore», spiega l'esperto. «Assunto la sera, aiuta il corpo a rilassarsi e a distendersi, rendendolo un integratore ideale per potenziare la routine notturna».

Vitamina C

Non esiste un momento migliore della giornata per assumere gli integratori di vitamina C, ma è consigliabile assumerli durante i pasti.

«Assumete la vitamina C insieme all'integratore di ferro per favorirne l'assorbimento», consiglia Kate. «Anche se può essere assunta in qualsiasi momento, troppa vitamina C a stomaco vuoto può irritare l'intestino e causare disturbi, quindi è meglio assumerla con il cibo».

Ferro

Anche il ferro può essere assunto in qualsiasi momento della giornata, ma cercate di evitare i latticini e gli alimenti ricchi di ossalati prima e dopo l'assunzione.

«Il ferro è fondamentale per l'energia, ma può essere difficile da assorbire», dice Kate. «Evitate di assumerlo con latticini e uova o con alimenti ricchi di ossalati e fitati come spinaci, tè, noci, cereali e legumi, perché possono ridurne l'assorbimento».

Peptidi di collagene

Questi integratori possono essere assunti al mattino o alla sera.

Kate spiega: «Se il vostro obiettivo è una pelle luminosa, capelli più sani o una migliore salute delle articolazioni, il collagene può essere assunto al mattino per ottenere benefici di bellezza o alla sera per aiutare a calmare l'intestino e favorire un sonno migliore».

Covermedia