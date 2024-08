Il dottor Joshua Berkowitz, direttore medico di IVBOOST UK, offre preziosi consigli su come mantenersi idratati durante i mesi estivi.

Con l'aumento delle temperature, l'idratazione è più importante che mai.

Il dottor Joshua Berkowitz, direttore medico di IVBOOST UK, condivide la sua esperienza e i suoi consigli su come mantenersi idratati durante i mesi più caldi.

«L'acqua è una componente essenziale del nostro corpo, costituendo circa il 60% del peso corporeo totale», spiega il dottor Berkowitz. «Essa gioca un ruolo cruciale in diverse funzioni corporee, come la regolazione della temperatura corporea, la lubrificazione delle articolazioni, il trasporto dei nutrienti, l'eliminazione delle scorie e il supporto alle funzioni cellulari.»

L'esperto continua: «L'acqua aiuta a dissipare il calore attraverso il sudore, mantenendo il corpo fresco e prevenendo il surriscaldamento, garantendo così il regolare svolgimento dei processi metabolici.»

Ma quanta acqua dovremmo bere?

Durante l'estate, passiamo più tempo all'aperto e siamo generalmente più attivi, il che richiede un maggiore apporto idrico per mantenere l'idratazione. «La quantità di acqua necessaria varia in base a fattori come età, sesso, peso, livello di attività e clima», spiega il dottor Berkowitz. «Nei mesi estivi, l'aumento dell'attività fisica e delle temperature può portare a una maggiore perdita di liquidi attraverso il sudore, rendendo necessario un apporto idrico ancora più elevato.»

«Gli adulti dovrebbero bere tra 2 e 3 litri d'acqua al giorno, includendo anche tisane e succhi di frutta», prosegue Berkowitz. «È importante bere acqua regolarmente durante la giornata, senza aspettare di avere sete, poiché la sete è un segnale di disidratazione».

Il direttore sanitario avverte che non bere abbastanza acqua può portare alla disidratazione. «La disidratazione si verifica quando il corpo non ha sufficienti liquidi, spesso a causa di un'assunzione inadeguata di acqua, e può compromettere gravemente la nostra salute», sottolinea il dottor Berkowitz. «La disidratazione acuta può essere causata da un'attività fisica prolungata, dall'esposizione a calore estremo o semplicemente dal non bere abbastanza acqua».

Aggiunge: «I segnali di disidratazione includono sete intensa, urine di colore giallo scuro, affaticamento muscolare, vertigini, secchezza di bocca, labbra e occhi, urinare meno di quattro volte al giorno e stanchezza generale».

Se hai difficoltà a bere acqua durante la giornata, ci sono alcune strategie per rimanere idratati. «Bevi molta acqua per reidratarti rapidamente o considera l'uso di una soluzione reidratante orale, che reintegra gli elettroliti persi a causa della disidratazione», consiglia il dottor Berkowitz. «Anche il consumo di alimenti ricchi di acqua, come frutta e verdura, può essere utile. Evita caffeina e alcol, poiché possono aggravare la disidratazione. Riposati e raffreddati se la disidratazione è causata dal caldo o dallo sforzo».

