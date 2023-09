L'allenamento a casa diventa più efficace creando obiettivi chiari e plan facili da seguire.

Se avete poco tempo o semplicemente non avete un abbonamento in palestra, l'allenamento a casa è un'ottima opzione.

Non solo è più economico di quello in palestra, ma può anche essere molto efficace.

Daniel Herman, nutrizionista NASM e allenatore SAQ di Bio-Synergy, ha condiviso alcuni consigli per un allenamento casalingo di successo.

Stabilire obiettivi chiari

Proprio come se doveste andare in palestra, è essenziale stabilire obiettivi chiari per voi stessi.

«Stabilite i vostri obiettivi di fitness, che si tratti di perdita di peso, aumento muscolare, miglioramento della resistenza o flessibilità. I vostri obiettivi guideranno il vostro piano di allenamento», consiglia Daniel.

Creare uno spazio dedicato

Avere uno spazio dedicato per i vostri allenamenti può aiutarvi a sentirvi motivati e significa che non dovrete continuare a spostare gli oggetti ogni volta che volete allenarvi.

«Designate un'area specifica della vostra casa per gli allenamenti. Avere uno spazio libero e confortevole può aiutarvi a rimanere concentrati e motivati».

Pianificare gli allenamenti

Pianificare gli allenamenti vi aiuterà a rimanere organizzati e in linea con gli obiettivi.

«Strutturate gli allenamenti con un piano chiaro», consiglia il coach. «Decidete la durata, la frequenza e i tipi di esercizi che farete ogni giorno. Una routine tipica potrebbe includere esercizi cardio, di forza e di flessibilità».

Daniel consiglia anche esercizi di forza che includono oggetti di uso quotidiano:

- Sollevamento pesi con lo zaino: riempite uno zaino con libri o altri oggetti pesanti e usatelo per fare il sollevamento pesi.

- Curl bicipiti con bottiglie d'acqua: usate le bottiglie d'acqua piene come manubri.

- Step-up su sedia: salite e scendete da una sedia robusta o da un tavolo basso per far lavorare le gambe.

Scivolate con l'asciugamano: mettete un asciugamano sotto i piedi su una superficie liscia e fate scivolare i piedi all’interno e all’esterno per far lavorare le gambe e il core.

Covermedia