L'attività fisica non giova solamente alla salute fisica, ma ha un impatto significativo anche su quella mentale.

Covermedia

Se stai cercando di rimetterti in forma questa primavera, l'allenamento di testa, spalle, ginocchia e addominali potrebbe essere un buon punto di partenza.

Questa routine di fitness, breve ma efficace, che può essere eseguita ovunque, si concentra su quattro aree chiave ed è progettata per aumentare i livelli di energia e aiutarti a costruire forza. Caroline Idiens, una personal trainer con 25 anni di esperienza ed esperta in fitness di mezza età, ha sviluppato un allenamento di 15 minuti così strutturato:

- Squat

- Affondi inversi alternati con una pulsazione in basso

- Mountain climbers

- Flessioni (sulle ginocchia o sulle punte dei piedi)

- Plank con tocchi di spalla

- Dead bugs (isometria per la muscolatura addominale)

- Ponti glutei

- Inchworms (esercizio che coinvolge l'intera muscolatura)

«Si consiglia di eseguire ogni esercizio per 30 secondi, alternandoli con 15 secondi di riposo», suggerisce Caroline. «Completa quattro serie in totale, concedendoti 45 secondi di pausa tra l'una e l'altra. Non dimenticare di fare riscaldamento e defaticamento e procedi secondo il tuo ritmo».

Caroline sottolinea anche l'importanza di focalizzarsi su testa, spalle, ginocchia e addominali.

Testa L'attività fisica non giova solamente alla salute fisica, ma ha un impatto significativo anche su quella mentale. «L'allenamento induce il rilascio delle endorfine, gli ormoni della felicità. Questi, anche nei momenti di demotivazione e stanchezza, ci energizzano su entrambi i piani, fisico e mentale, mitigando ansia e stress e migliorando la qualità del sonno», afferma Caroline. «Dedicare 20 minuti all'attività fisica può fare la differenza. Che si tratti di una camminata veloce, di una sessione di HIIT o di yoga, l'importante è ascoltare il proprio corpo. Non ti stupire se, una volta raggiunti i 20 minuti, avrai voglia di continuare».

Spalle Mirare alle spalle durante l'allenamento offre molti benefici, tra cui il miglioramento della postura. «Le spalle aprono la porta a una postura migliore. Rafforzando i muscoli attorno all'articolazione della spalla, si ottengono benefici significativi nel sollevamento quotidiano, prevenendo infortuni e costruendo una struttura corporea più solida», spiega Caroline.

Ginocchia I problemi alle ginocchia sono comuni, dunque è cruciale mantenerle forti. «Potenziare i muscoli anteriori della coscia, i quadricipiti, e quelli posteriori, i bicipiti femorali, consente al ginocchio di assorbire meglio gli shock quotidiani e, attivando i glutei, si ottiene un supporto aggiuntivo», indica Caroline. «Questo è fondamentale per prevenire infortuni e alleviare dolori già presenti».

Addominali Concentrarsi sul rafforzamento degli addominali migliora equilibrio e stabilità. «Allenare l’addome non solo fa sentire più forti e asciutti, ma migliora equilibrio e stabilità, influenzando anche le azioni quotidiane che svolgiamo senza rendercene conto, facilitandole nel tempo», sostiene Caroline. «Un core robusto è di grande aiuto anche per la schiena, in particolare per la parte bassa».

