FONMO, ovvero No Fear of Missing Out, è ispirato a FOMO, acronimo di Fear of Missing Out.

Covermedia

Sei esasperato dalla pressione di dover iniziare una relazione seria, raggiungere specifici obiettivi di vita o adeguarti alle aspettative sociali?

Ecco FONMO, No Fear of Missing Out, una tendenza che sta guadagnando popolarità tra gli utenti di app per incontri della Generazione Z. Secondo Tina Wilson, esperta di relazioni e fondatrice di Wingman, FONMO è la nuova tendenza negli appuntamenti ispirata dalla famosa espressione FOMO, ovvero Fear of Missing Out.

Cos'è la FOMO?

Se non ne sei a conoscenza, FOMO è quel senso di ansia o preoccupazione di perdere qualcosa di eccitante o interessante, un fenomeno che si è amplificato con la popolarità dei social media. FONMO ribalta questo concetto, con i daters della Generazione Z che decidono di vivere l'amore al proprio ritmo, senza affrettare le relazioni per cercare di raggiungere i traguardi imposti dalle scadenze sociali.

«Invece di cedere alla pressione, ora la Generazione Z sta abbracciando l'idea che non esista una tabella di marcia stretta per sistemarsi o iniziare una famiglia. Si tratta piuttosto di riprendere in mano il proprio potere psicologico», spiega Tina.

«La teoria è che i giovani utenti di appuntamenti online stiano effettivamente buttando via il libro delle regole e scrivendo la propria narrazione. Sono espliciti nelle loro posizioni sull'amore e la vita, scegliendo di navigare gli appuntamenti e le relazioni al proprio ritmo, divertendosi un po' lungo il percorso, dopotutto la vita è troppo breve».

Ecco cosa potrebbe portare questa nuova tendenza

Secondo l'esperta, questa nuova tendenza potrebbe salvare gli utenti da relazioni negative, permettendo loro di riconoscere rapidamente i tratti tossici tipici degli appuntamenti.

«Impostando chiari limiti e avendo fiducia nel proprio percorso e nelle proprie intenzioni, gli appuntamenti FONMO potrebbero essere il segreto nascosto per aprire la strada a connessioni romantiche più sane e soddisfacenti», continua. «Quando non ti senti sotto pressione e ti godi la scena degli appuntamenti, è allora che spesso il partner giusto può apparire inaspettatamente».

In conclusione, Tina afferma: «FONMO è più di una tendenza; è un movimento che abbraccia un approccio più autentico e più consapevole agli appuntamenti e alle relazioni».

Covermedia