L’azione refrigerante del ghiaccio può aiutare a liberare i seni paranasali.

Se cercate un modo semplice ed economico per migliorare la vostra routine di bellezza, provate ad utilizzare il ghiaccio.

Il ghiaccio è estremamente versatile: può essere usato nelle bevande, per alleviare dolori e per aiutare a ridurre le borse sul viso.

Lucy Redman, esperta di The Ice Co. ha condiviso diversi modi per utilizzare il ghiaccio nella vostra routine di bellezza e cura della pelle.

Ridurre le borse degli occhi

Il ghiaccio è ben noto per ridurre il gonfiore e le borse, quindi perché non prendere l'abitudine di passare del ghiaccio sotto gli occhi ogni giorno?

«Far rotolare un cubetto di ghiaccio sotto gli occhi aiuterà a ridurre le occhiaie e le borse: una base perfetta prima di applicare il trucco», spiega Lucy.

Sigillare lo smalto

Un trucco meno conosciuto per quanto riguarda il ghiaccio è usarlo per sigillare lo smalto.

«Avete dipinto le unghie e avete bisogno che si asciughino rapidamente? L'acqua ghiacciata asciuga e sigilla lo smalto in un attimo», afferma Lucy, che aggiunge: «Riempite una ciotola di acqua fredda e aggiungete del ghiaccio, quindi immergetevi le dita per trenta secondi. Lo smalto a quello punto dovrebbe essere asciutto e sigillato!».

Trattamento viso con ghiaccio

Se volete rendere la vostra pelle più sveglia e luminosa, Lucy consiglia di provare un trattamento viso al ghiaccio.

«Per aiutare a lenire la pelle e ridurre la stanchezza, favorendo l'afflusso di sangue al viso per un colorito più luminoso, riempite una bacinella con acqua fredda e cubetti di ghiaccio, immergetevi il viso e tenetelo a contatto per alcuni secondi dopo la pulizia», spiega Lucy. «Ripetete alcune volte e non dimenticate di idratarvi dopo!».

Secondo l'esperta, il trattamento viso al ghiaccio è provato e testato da molte celebrità come Bella Hadid e Amanza Smith di Selling Sunset.

Una soluzione rapida

Se avete poco tempo a disposizione, può essere efficace anche passare un cubetto di ghiaccio sul viso.

«Se non avete tempo per un trattamento viso completo, prendete un cubetto di ghiaccio e passatelo sul viso dopo la pulizia», suggerisce Lucy. «Questo aiuta a ridurre il gonfiore, a minimizzare i pori e i rossori per una pelle più liscia e uniforme».

Liberare i seni paranasali

Al di fuori del reparto bellezza, il ghiaccio può anche aiutare a liberare i seni paranasali in caso di malessere.

«Se vi sentite poco bene, tenere un cubetto di ghiaccio premuto sotto il naso per trenta secondi può aiutare a liberare i seni paranasali».

Covermedia