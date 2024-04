Google Maps si arricchisce di una serie di nuove funzionalità. Imago

L'intelligenza artificiale dovrebbe rendere più facile pianificare il prossimo viaggio in città con Google Maps.

Hai fretta? blue News riassume per te Google ha annunciato una serie di nuove funzionalità per la sua applicazione Maps, che dovrebbero essere particolarmente utili per i viaggi in città.

L'intelligenza artificiale viene usata per riassumere le valutazioni di un ristorante, ad esempio.

Le liste di raccomandazioni hanno anche lo scopo di rendere rapidamente riconoscibili i punti salienti di una città. Mostra di più

Google Maps è di gran lunga l'applicazione di mappe più popolare. La maggior parte degli utenti di smartphone si affida ad essa quando deve navigare in Paesi e città straniere. Ma a volte l'applicazione può sembrare un «po' opprimente».

Google vuole affrontare questo problema. I ristoranti, i musei o le attrazioni turistiche più popolari hanno spesso centinaia, se non migliaia, di recensioni.

Questo rende difficile riconoscere rapidamente ciò che rende un luogo così speciale. L'intelligenza artificiale è ora pronta a dare una mano in questo senso.

Riassunto delle recensioni

L'intelligenza artificiale di Google dovrebbe riassumere tutte le recensioni e spiegare l'essenza di un locale in una breve sintesi. Se gli utenti hanno caricato le foto del cibo di un ristorante, ad esempio, l'IA dovrebbe anche riconoscere automaticamente di quale piatto si tratta e quanto costa.

Google Maps sta inoltre introducendo nuovi elenchi di suggerimenti curati per i viaggi in città. Un elenco comprenderà le attrazioni più importanti di una località, un altro presenterà i punti caldi che sono di tendenza in quel momento e infine ci sarà un elenco di consigli per gli addetti ai lavori.

Gli elenchi sono inizialmente disponibili per 40 città degli Stati Uniti e del Canada, ma saranno successivamente estesi ad altri Paesi.