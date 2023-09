Tra gli effetti immediati di questa popolare pratica sportiva ci sono quelli detox, cardiocircolatori e miorilassanti.

Negli ultimi anni gli allenamenti a basso impatto, come lo yoga e il pilates, sono diventati sempre più popolari.

Il pilates è un allenamento adatto a tutte le età e produce molti benefici sia per il benessere fisico che per quello mentale. Inoltre, l'allenamento può essere portato al livello successivo aumentando il calore.

Abby McLachlan, fondatrice dello studio londinese di Pilates East of Eden, ha risposto ad alcune delle domande più frequenti su questo popolare allenamento.

Che cos'è il l’Hot Pilates?

L'Hot Pilates è molto simile al pilates normale, ma la temperatura viene alzata per rendere l'allenamento più intenso.

«L’Hot Pilates è semplicemente una lezione che utilizza i principi del pilates in una stanza calda», spiega Abby. «Alcuni studi offrono un pilates più classico al caldo, ma è anche possibile seguire una lezione dinamica ad alta intensità e a basso impatto chiamata Inferno Hot Pilates. Si tratta di una lezione HIIT a base di Pilates a temperature elevate per aumentare l'intensità e la sfida: non adatto per i deboli di cuore!».

All'East of Eden, le lezioni di Hot Pilates si tengono a 37 gradi, con un'umidità superiore al 50%.

Perché questo allenamento è diventato più popolare?

L'Hot Pilates è diventato di recente una tendenza su TikTok, con il risultato che un gran numero di giovani ha scoperto questo allenamento.

«Il calore offre qualcosa di nuovo rispetto alle tradizionali lezioni di pilates su tappetino e le persone sono spesso attratte da routine di allenamento nuove e stimolanti che offrono un'esperienza più intensa», spiega l'esperta. «La combinazione del pilates con un ambiente caldo potrebbe essere interessante per chi cerca un'esperienza di fitness diversa ed esaltante».

Quali sono i benefici?

«Se si partecipa a una lezione di pilates tradizionale al caldo, si ottengono tutti i benefici di una normale lezione di pilates, con in più una maggiore flessibilità e un allenamento cardiovascolare migliorato grazie al calore», afferma Abby. «Si può anche disintossicarsi sudando di più e migliorare la circolazione».

Inoltre, l'Hot Pilates può «migliorare la resistenza, il consumo di calorie e la forza, poiché si utilizzano pesi e bande di resistenza per far lavorare i muscoli».

Aiuta a ridurre i dolori?

«Il pilates si concentra sulla forza e sulla stabilità del core, che può aiutare a migliorare la postura e ad alleviare la pressione sulla schiena e sulla colonna vertebrale, riducendo potenzialmente il mal di schiena. Non conosco ricerche che mettano in relazione specificamente il Pilates a caldo con la riduzione di dolori e malesseri, anche se aneddoticamente direi che lo fa assolutamente, ma consulterei sempre il medico prima di iniziare un nuovo regime di esercizi, soprattutto se si soffre di mal di schiena o se ci si sta riprendendo da un infortunio».

Può aumentare il metabolismo?

L'Hot Pilates è un ottimo modo per bruciare calorie grazie alla maggiore intensità dell'allenamento.

«Può portare a un aumento del dispendio calorico durante l'allenamento e anche dopo, poiché il corpo continua a consumare più ossigeno anche dopo aver finito la lezione», dice Abby. «Quando il corpo brucia più calorie di quelle che ingerisce, si va verso una perdita di peso e a un aumento temporaneo del tasso metabolico».

Covermedia