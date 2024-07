Il magnesio può contribuire ad alleviare i sintomi della sindrome premestruale.

Covermedia

Il magnesio è un minerale fondamentale per le funzioni dell'organismo.

L'integrazione di integratori di magnesio nella vostra routine quotidiana può portare numerosi benefici, tra cui il rafforzamento delle ossa e il miglioramento del sonno.

La dottoressa Naomi Newman-Beinart, esperta di salute e nutrizionista, ha condiviso cinque modi in cui il magnesio può migliorare la vostra salute.

Alleviare lo stress

Se soffrite di stress, gli integratori di magnesio potrebbero essere la chiave per aiutarvi a rilassarvi. «Il magnesio è noto per le sue proprietà calmanti», afferma la dottoressa Newman-Beinart. «Regolando i neurotrasmettitori, agisce da antistress naturale, aiutando a combattere gli effetti di uno stile di vita frenetico».

Potenziamento energetico

Quando si tratta di produrre energia, il magnesio è essenziale. «Il magnesio è un elemento chiave nei processi di produzione energetica dell'organismo», spiega l'esperta. «Contribuendo all'attivazione degli enzimi che generano energia, aiuta a combattere la stanchezza e promuove una persona più energica e vivace».

Sonno di bellezza

L'assunzione quotidiana di un integratore di magnesio è un modo efficace e naturale per migliorare il sonno. «Come coadiuvante naturale del sonno, il magnesio assicura un sonno ristoratore», afferma la dottoressa Newman-Beinart, che raccomanda la lozione BetterYou Magnesium Sleep Lotion. «Il magnesio può favorire un sonno migliore regolando il ritmo circadiano, che è essenzialmente l'orologio naturale del corpo. Inoltre, può favorire il rilassamento muscolare, aiutando il corpo e la mente a prepararsi per il sonno».

Ossa forti

Il magnesio è importante anche per mantenere le ossa forti. «Il magnesio è un elemento fondamentale per la salute delle ossa e lavora in tandem con il calcio per mantenere la densità e la forza delle ossa», spiega la dottoressa. «Incorporare il magnesio nella vostra routine aiuta a sostenere una base solida e riduce il rischio di sviluppare problemi ossei in età avanzata».

Sollievo dalla sindrome premestruale

Infine, il magnesio può aiutare ad alleviare i sintomi della sindrome premestruale (PMS). «Ottime notizie per le donne!», afferma la nutrizionista. «Dalla riduzione del gonfiore agli sbalzi d'umore, questo minerale offre un rimedio naturale per un'esperienza mensile più confortevole».

Covermedia