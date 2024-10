Una dieta equilibrata e l'esercizio fisico regolare sono fondamentali per rafforzare il sistema immunitario e mantenere il benessere durante l'invecchiamento.

Con il passare degli anni, le esigenze del nostro corpo cambiano, rendendo cruciale adottare abitudini che ci mantengano sani e attivi.

Alison Cullen, medico nutrizionista ed esperta del sonno (avogel.co.uk), offre preziosi consigli su come prenderci cura della nostra salute per affrontare al meglio l'invecchiamento.

Perché le persone anziane sono più vulnerabili ai virus e alle malattie?

Con l'età, il sistema immunitario si indebolisce naturalmente, rendendoci più suscettibili alle malattie. «L'organismo produce meno cellule immunitarie e la risposta alle infezioni diventa più lenta», spiega Alison. «Inoltre, l'infiammazione tende ad aumentare, esponendo maggiormente gli anziani a infezioni e malattie croniche».

Quali alimenti aiutano a rafforzare il sistema immunitario?

Una dieta ricca di alimenti freschi, pieni di vitamine e minerali, è essenziale per mantenere il corpo forte e sano. «Frutta e verdura, soprattutto bacche e verdure a foglia verde, sono altamente antinfiammatorie. È importante includere proteine magre e cereali integrali come riso integrale e avena, limitando al minimo i carboidrati raffinati come pasta, pane e riso bianco», consiglia l'esperta.

Come l'esercizio fisico migliora la resistenza del corpo alle malattie?

Oltre a una dieta sana, l'attività fisica regolare aiuta a mantenere attivo il sistema immunitario e riduce l'infiammazione. «Raccomando esercizi a basso impatto come camminare, nuotare o praticare yoga. Questi migliorano la circolazione e il benessere generale senza gravare troppo sulle articolazioni. Anche il nuoto in acqua fredda sta diventando sempre più popolare tra persone di tutte le età», spiega Alison.

Il sonno è importante?

Un sonno di qualità è fondamentale per il riposo e la rigenerazione del corpo. «Le persone anziane dovrebbero dormire tra 7 e 9 ore per notte», afferma Alison. «Il sonno aiuta il corpo a ripararsi e a rigenerarsi, migliorando la capacità di combattere le infezioni. Il riposo più rigenerante si ha prima della mezzanotte, quindi consiglio di andare a letto presto, cercando di addormentarsi entro le 22».

