Per proteggere l’ambiente e risparmiare risorse, lo smartphone dovrebbe essere utilizzato il più a lungo possibile e, quando è il momento di cambiarlo, sarebbe opportuno ricorrere a offerte di riutilizzo. Pexels, Katya Wolf

Gran parte dell’impatto ambientale di uno smartphone è da attribuire alla sua produzione. Per questo motivo è importante che le materie prime dei vecchi apparecchi vengano riciclate. Ecco le possibilità di riutilizzo che è bene conoscere.

Non hai tempo? blue News riassume per te: Meglio riutilizzare i cellulari in qualche modo anziché lasciarli inutilizzati.

Swisscom promuove l’economia circolare offrendo programmi di riutilizzo e riciclaggio di apparecchi usati.

I clienti possono far riparare il loro vecchio cellulare, venderlo oppure donarlo. Mostra di più

Circa il 75% dell’impatto ambientale di uno smartphone è da ricondurre alla sua produzione. Perciò è meglio riutilizzarlo seguendo il principio dell'economia circolare, piuttosto che lasciarlo inutilizzato. In questo modo, invece di produrre nuove materie prime, vengono riutilizzati i materiali provenienti dagli apparecchi usati.

Grazie a diversi programmi di economia circolare, le consumatrici e i consumatori possono contribuire a fare in modo che le materie prime disponibili nei vecchi smartphone siano riutilizzate, evitando in tal modo anche emissioni di CO2.

Cassetto? No, riciclo!

Ci siamo passati tutti: il cellulare è caduto sulle piastrelle del bagno, la batteria dura ormai solo poche ore, le app non funzionano più in modo corretto dall’ultimo aggiornamento. Dopo un determinato periodo di utilizzo gli smartphone iniziano a mostrare dei difetti e vengono sostituiti velocemente da nuovi dispositivi.

Finiscono quindi in un cassetto dove vengono dimenticati rimanendo inutilizzati. Ma non deve per forza essere così.

Riutilizzo del cellulare

Marius Schlegel, Corporate Responsibility Manager di Swisscom, spiega come viene applicata l'economia circolare:

«Al termine della loro vita utile, ritiriamo i dispositivi. Riutilizziamo quelli ancora funzionanti e ricicliamo, invece, quelli difettosi». In questo modo le materie prime vengono riutilizzate e non sprecate.

Programmi di riutilizzo

Swisscom offre tre programmi di riutilizzo per smartphone: Mobile Aid, Buyback e Refreshed. In questo modo gli utenti forniscono un prezioso contributo all’economia circolare.

Mobile Aid

I clienti possono donare il loro vecchio apparecchio. Il ricavato della rivendita e del riciclaggio è destinato alla Fondazione SOS Villaggi dei Bambini. È possibile consegnare i vecchi apparecchi presso una filiale di vendita di Swisscom.

Buyback

Swisscom acquista i vecchi apparecchi dai suoi clienti, che in questo modo possono non solo trarre profitto dai loro vecchi dispositivi, ma anche contribuire all’economia circolare.

Refreshed

Con Refreshed, Swisscom prepara gli apparecchi di seconda mano e li riporta sul mercato consentendone il riutilizzo.

5 regole generali per l’economia circolare Utilizzare l’apparecchio il più a lungo possibile

Riparare invece di buttare

Donare i vecchi apparecchi e aiutare le persone in difficoltà

Rivendere a Swisscom gli apparecchi che non si utilizzano più e ottenere un guadagno

Acquistare uno smartphone di seconda mano invece di uno nuovo Mostra di più

Il tuo vecchio smartphone contiene preziose materie prime

Come principale operatore di telefonia della Svizzera, Swisscom si concentra principalmente sul prolungamento della durata di utilizzo e sul riutilizzo dei dispositivi terminali.

Grazie alle offerte di riutilizzo i clienti forniscono un prezioso contributo all’economia circolare. Ogni cellulare che ha avuto una seconda vita grazie a preparazione, rivendita o riciclo, conta.