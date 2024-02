Chi si avvale del teleriscaldamento può dormire sonni tranquilli: il teleriscaldamento è rispettoso del clima, l’energia proviene dalla regione e in cantina si risparmia spazio. Pxhere

Chi è già stato in un locale caldaia lo sa bene: il riscaldamento richiede molto spazio e necessita di regolare rifornimento, ad esempio di olio combustibile, pellet o gas. Un’alternativa molto apprezzata è il teleriscaldamento, conveniente ed ecologico.

Non hai tempo? blue News riassume per te: Il teleriscaldamento è rispettoso del clima e offre molti altri vantaggi.

Aziende come Swisscom utilizzano il calore residuo per riscaldare interi quartieri. Mostra di più

Il teleriscaldamento è rispettoso del clima, l’energia proviene dalla regione e in cantina si risparmia pure spazio. Presupposto per l’utilizzo è che l’immobile si trovi in una zona di approvvigionamento e sia allacciato alla rete di teleriscaldamento.

Come funziona il teleriscaldamento?

Con il teleriscaldamento la fonte di calore non si trova nella cantina dell’immobile, come nel caso degli impianti a combustibili fossili, bensì nella regione. Il calore viene prodotto centralmente e trasportato alle abitazioni tramite condotte e lì utilizzato per riscaldare gli ambienti e produrre acqua calda.

Tra i fornitori di teleriscaldamento vi sono aziende industriali che producono calore residuo. Gli impianti per il trattamento dei rifiuti, ad esempio, immettono nella rete di teleriscaldamento il calore residuo dell’incenerimento.

Limitare i costi tutelando il clima

In Svizzera, soltanto il 3,8% degli edifici residenziali utilizza il teleriscaldamento come fonte energetica principale. In cima all’elenco figurano ancora l’olio da riscaldamento (39%), le pompe di calore (19%), il gas (18%) e la legna (12%). Queste cifre del 2022 sono fornite dall’Ufficio federale di statistica.

Swisscom è una delle aziende che offrono il teleriscaldamento. I centri di calcolo sono importanti punti nodali della rete internet e devono essere costantemente raffreddati. Con il solo calore residuo del centro di calcolo di Zurigo Binz vengono riscaldate e approvvigionate di acqua calda circa 5000 economie domestiche.

Il raffreddamento del centro di calcolo produce calore. Attraverso la rete di teleriscaldamento il calore viene trasportato nei quartieri limitrofi per il riscaldamento e la produzione di acqua calda. Swisscom

Ogni anno Swisscom fornisce agli acquirenti 16 gigawattora di energia prodotta nel solo centro di calcolo di Zurigo Binz. Energia a sufficienza per l’intero quartiere. Per fare un confronto, con questa quantità di energia si potrebbero tostare ogni giorno circa sei milioni di fette di pane.

Il teleriscaldamento è ecologico per il fatto che utilizza energie rinnovabili oppure calore residuo già disponibile o biomassa.

I vantaggi del teleriscaldamento Tutela dell’ambiente:

il teleriscaldamento sfrutta il calore prodotto dall’industria e dall’artigianato per riscaldare ambienti abitativi e per produrre acqua calda.

Nessun ingombro:

chi utilizza il teleriscaldamento risparmia lo spazio necessario per l’impianto a energie fossili e lo stoccaggio del combustibile.

Gestione dei costi:

l’unica spesa, una tantum, a carico del proprietario dell’immobile è quella per l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento. Non occorrono altri investimenti e non ci sono le spese di mantenimento, manutenzione e riparazione di un impianto di riscaldamento classico. Mostra di più