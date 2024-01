La limitazione della visione facilita il compito dei genitori di restringere il tempo allo schermo dei figli e proteggerli da contenuti inadatti. Pexels, Jessica Lewis

Chat equivoche, contenuti pornografici o costosi acquisti online: l’accompagnamento da parte dei genitori è fondamentale per proteggere i bambini nel mondo digitale. Tutti i genitori dovrebbero conoscere queste app e impostazioni di sicurezza.

Non hai tempo? blue News riassume per te: Per poter navigare in sicurezza in internet, bambini e giovani necessitano di protezione, ma anche del sostegno dei genitori.

I genitori possono limitare il tempo allo schermo e consentire o bloccare l’accesso ai contenuti.

Per la protezione dei minori consigliamo l’uso di app e impostazioni. Mostra di più

I media digitali entrano a far parte della quotidianità dei bambini al più tardi con l’inizio della scuola. Il sostegno da parte dei genitori è quindi fondamentale affinché apprendano come utilizzarli correttamente.

Esistono alcuni ausili utili che consentono ai bambini di navigare in sicurezza online: per mezzo di app e di impostazioni sul dispositivo, i genitori possono organizzare il consumo dei media in modo adeguato all’età dei figli.

iPhone: impostare il tempo di utilizzo

Tramite le impostazioni di iPhone i genitori possono stabilire le regole per il consumo dei media: pause d’utilizzo, limitazioni di tempo per le app e le limitazioni per le comunicazioni.

Définir un temps d’écran Swisscom Help | Configurer « Temps d’écran » sur l’iPhone 05.05.2022

Il video è disponibile solo in francese

Android: app per famiglie

Google propone l’app «Family Link» per la protezione dei bambini. L’app permette di limitare contenuti, acquisti e app.

Une app pour la famille: Android «Family Link» Swisscom Help | Gérer le compte Google de ton enfant via Family Link 05.05.2022

Il video è disponibile solo in francese

L’accompagnamento è insostituibile

Questi ausili tecnici sono idonei per proteggere i bambini in età di scuola primaria. Le impostazioni riducono la probabilità che i minori si imbattano involontariamente in contenuti erotici, pornografici o violenti.

Protezione minori: le impostazioni principali Definire il tempo allo schermo

Consentire o bloccare le app per i figli

Limitare gli acquisti online (gli acquisti in-app nei videogiochi sono particolarmente allettanti)

Definire i numeri d’emergenza

Bloccare i contenuti rilevanti per la protezione dei minori Mostra di più

Divieti e limitazioni aiutano, tuttavia l’accompagnamento assiduo da parte dei genitori rimane lo strumento più efficace.

Oppure, come afferma Marcel Curien, coach ed esperto di media: «Ogni bambino è diverso ed è responsabilità dei genitori accompagnarlo mentre compie i primi passi nel mondo digitale con il suo smartphone.» In Swisscom Campus trovate consigli per un utilizzo dei media adeguato all’età.