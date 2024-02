Ecco i sorprendenti benefici dei baci per la salute

Baciare può aiutare ad alleviare lo stress e a calmare il mal di testa.

Mentre l'amore riempie l'aria in vista della primavera, diamo un'occhiata ai modi sorprendenti in cui un bacio può migliorare la salute.

Le ricerche suggeriscono che i baci possono avere un impatto positivo: dalla riduzione dello stress al miglioramento delle difese immunitarie.

Adrienne Benjamin, nutrizionista di ProVen Probiotics, ne ha spiegato i benefici in dettaglio.

Allevia lo stress

Baciare può aiutare a sentirsi meno stressati grazie al rilascio di ormoni del benessere.

«Baciare può aiutare a ridurre i livelli di stress innescando il rilascio di endorfine, come l'ossitocina, la dopamina e la serotonina, comunemente noti come ormoni del benessere», spiega Adrienne. «Poiché lo stress è una preoccupazione prevalente nella società odierna, caratterizzata da ritmi frenetici, incorporare momenti di affetto nella nostra routine quotidiana può rappresentare una soluzione naturale e piacevole per alleviare lo stress».

Lenisce il mal di testa

Se soffrite di mal di testa, dare un bacio a qualcuno potrebbe essere la risposta.

«L'atto di baciare è stato collegato al sollievo dal mal di testa attraverso la dilatazione dei vasi sanguigni e la possibile riduzione della pressione sanguigna e dei livelli di stress», spiega l'esperta. «Questa potenziale alternativa per chi cerca sollievo dalla cefalea tensiva vale sicuramente la pena di essere provata prima di ricorrere ai farmaci».

Aumenta l'immunità

Quando si bacia qualcuno, ci si espone a diversi batteri che possono contribuire a rafforzare il sistema immunitario.

«Il trasferimento di saliva durante il bacio espone il corpo a diversi batteri: si dice che un bacio di 10 secondi provochi il trasferimento di una media di 80 milioni di batteri da un baciatore all'altro», afferma Adrienne. «Questa esposizione può aiutare a sostenere e stimolare il sistema immunitario, contribuendo a migliorare la risposta immunitaria».

Migliora la salute dell'intestino

Infine, baciare può essere utile per la salute dell'intestino e dell'apparato digerente.

«Con grande sorpresa, esiste un legame tra i baci e la salute dell'intestino: lo scambio di batteri durante i baci può introdurre microbi benefici nel microbioma orale, che possono passare al sistema digestivo e al microbioma intestinale», spiega Adrienne. «Tuttavia, la ricerca non ha ancora correlato in modo chiaro i benefici specifici dei baci per l'intestino e ProVen Probiotics incoraggia le persone a integrare la loro routine di baci con alimenti ricchi di probiotici e integratori per un approccio completo alla salute dell'intestino».

Covermedia