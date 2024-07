Bere abbastanza acqua ogni giorno può aiutare a ridurre le linee sottili e le rughe.

Covermedia

Tutti dovrebbero puntare a bere da sei a otto bicchieri d'acqua al giorno per mantenersi adeguatamente idratati.

«L'acqua è davvero incredibile! Anche se la maggior parte di noi dà per scontata la disponibilità di acqua fresca, è sempre bene ricordare quanto l'acqua faccia per noi», afferma Alison Cullen, nutrizionista presso avogel.co.uk. «È fresca, gratuita dal tuo rubinetto e può aiutare a risolvere molti disturbi che potresti avere».

Sebbene sia noto che l'acqua è importante per la salute generale, Alison ha spiegato in dettaglio i modi specifici in cui fa bene al nostro corpo.

Energia e umore

Rimanere idratati può migliorare il tuo umore, la concentrazione e i livelli di ansia. «Se ti senti facilmente esausto durante la giornata, potrebbe essere un segno che non stai dando al tuo corpo l'acqua di cui ha bisogno», avverte l'esperta. «La disidratazione ti toglie tutta l'energia e può causare mal di testa. Questo perché l'acqua aiuta il sangue a trasportare ossigeno e nutrienti essenziali in tutto il corpo, quindi una mancanza di acqua può causare bassa energia, ansia, stanchezza e talvolta mal di testa».

Pelle

La tua pelle ha bisogno di umidità per ripararsi, quindi la disidratazione può portare a linee sottili e rughe. «Se non sei adeguatamente idratato, la pelle inizia a sembrare stanca, opaca e più suscettibile alle rughe», afferma Alison. «Evita l'acqua frizzante, le bibite e la caffeina poiché queste bevande non ti idratano. Questo perché il corpo tratta questi liquidi diversamente dall'acqua e li scompone in altri modi». La nutrizionista osserva: «Una mancanza di acqua può causare eruzioni cutanee che riducono la capacità della pelle di trattenere l'umidità, risultando in rughe».

Reni

L'acqua è essenziale per mantenere i reni in buone condizioni. «Se soffri di dolore nella parte bassa della schiena al mattino, potrebbe essere un segno di disidratazione», spiega l'esperta. «Di notte, prima di andare a letto, se bevi alcol, acqua frizzante, bibite o caffeina, il tuo corpo non si idrata adeguatamente». Aggiunge: «Bere più acqua ti rende meno suscettibile a problemi alla vescica e aiuta anche a ridurre la possibilità di calcoli renali! Questo perché l'acqua aiuta a diluire il sale e i minerali nelle urine che formano i calcoli renali». Se hai mal di testa persistenti o dolore ai reni, dovresti consultare un medico.

Covermedia