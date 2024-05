È essenziale mantenersi idratati tutto l'anno, ma è particolarmente importante nei mesi più caldi. Molti frutti e ortaggi hanno un elevato contenuto di acqua, utile per supportare il nostro corpo.

Covermedia

Se non ci si idrata adeguatamente durante la stagione calda, si possono avvertire sintomi come mal di testa, vertigini e affaticamento, e persino soffrire di condizioni più gravi come il colpo di calore.

La nutrizionista di Wassen, Emma Bullock-Lynch, ha condiviso i suoi cinque migliori consigli per rimanere idratati sotto il sole.

Bere acqua

Bere acqua durante la giornata è fondamentale per il benessere generale.

«Con il caldo è fondamentale bere molta acqua per evitare di disidratarsi. Tenete una bottiglia d'acqua a portata di mano in ogni momento della giornata per ricordarvi di continuare a sorseggiare», consiglia Emma.

«Se non siete naturalmente amanti dell'acqua, provate ad aromatizzarla con limone, lime o cetriolo».

Cibo per la sete

Oltre a bere acqua, mangiare cibi ad alto contenuto di acqua è un ottimo modo per mantenersi idratati.

«Abbandonate l'idea che l'idratazione venga solo da un bicchiere! Molti frutti e verdure sono ricchi di idratazione, spesso con un contenuto di acqua superiore al 90%! Pensate all'anguria, all'ananas, alle pesche e alla papaia: tutti modi deliziosi per idratare il vostro corpo», spiega l'esperta.

«E non dimenticate le insalate fresche con cetrioli, pomodori, spinaci e peperoni per un'ulteriore idratazione».

Attenzione alla caffeina e all'alcol

È importante ricordare che le bevande contenenti caffeina e alcol possono causare disidratazione.

«Non vogliamo rovinare il divertimento, perché non c'è niente di meglio di un caffè italiano o di un cocktail ai Caraibi, ma è bene ricordare che sia la caffeina che l'alcol causano disidratazione, quindi è meglio consumarli con moderazione», avverte Emma.

«Anche i cibi troppo elaborati e carichi di zucchero, così come gli snack fritti, dovrebbero essere tenuti a bada. Se consumati, possono avere un effetto diuretico, cioè aumentare la minzione e potenzialmente portare alla perdita di liquidi se non si consuma anche abbastanza acqua».

Controllare gli indizi

Un modo per verificare l'idratazione è osservare il colore dell'urina.

«Se volete sapere se siete ben idratati o meno, un buon indizio è il colore della vostra pipì», dice Emma.

«Se è chiara e limpida, allora siete idratati, ma se è giallo scuro o marroncina è segno che siete disidratati e dovete bere più acqua».

Integrare l'idratazione

Infine, se volete migliorare il vostro bicchiere d'acqua abituale, potete provare a bere degli integratori.

«Iniziate la giornata con una bevanda Wassen Hydrate + Replenish al gusto di mela verde, formulata con spirulina ed estratto di tè verde», suggerisce l'esperta.

Covermedia