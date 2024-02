Assicurarsi che il cibo si mantenga intatto è importante per la salute e per il gusto.

Uno dei modi migliori per seguire una dieta sana è prendere l'abitudine di preparare i pasti in anticipo.

Si tratta di un ottimo modo per pianificare una dieta sana e assicurarsi di mangiare gli alimenti giusti.

Catherine Hickabottom, responsabile dell'apprendimento e dello sviluppo presso gli esperti di igiene alimentare High Speed Training, ha condiviso i suoi consigli per preparare i pasti in modo sicuro.

Contenitori ermetici di buona qualità

Assicurarsi che i pasti preparati si mantengano freschi è importante per la salute e per il gusto.

«I contenitori ermetici sono essenziali per conservare gli avanzi in modo sicuro, grazie alla loro capacità di prevenire la crescita batterica, ridurre al minimo il trasferimento di odori, trattenere l'umidità e prolungare la durata di conservazione degli alimenti», afferma Catherine.

«Sigillando correttamente gli avanzi, si riduce il rischio di contaminazione e si rallenta il processo di ossidazione, mantenendo la qualità e la sicurezza degli alimenti conservati».

Scegliete alimenti che migliorano nel tempo

Cercate di scegliere alimenti che diventano più gustosi con il passare del tempo, perché questo vi incoraggerà a continuare a preparare.

«Un altro fattore da considerare quando si pianificano i pranzi in ufficio è la preparazione di alimenti che possono migliorare nel tempo, ad esempio marinate, stufati, salse, curry o brodi», suggerisce l'esperto.

«Potete prepararli qualche giorno prima e conservarli in frigorifero fino al momento dell'uso. Molti di questi piatti possono richiedere un po' di tempo per la loro preparazione, ma si otterrà un cibo dal sapore eccellente, ci vorrà poi poco sforzo per riscaldarlo in modo sicuro».

Congelare pietanze solo completamente fredde

L'igiene alimentare è fondamentale quando si tratta di congelare e riscaldare i cibi, quindi è importante sapere quali alimenti possono essere riscaldati in modo sicuro.

«È importante lasciare che gli alimenti caldi si raffreddino a temperatura ambiente prima di refrigerarli o congelarli, per mantenere una buona igiene alimentare», dice Catherine.

«Questo perché si può correre il rischio di aumentare la temperatura del frigorifero o del congelatore. Se i prodotti congelati circostanti si scongelano parzialmente e si ricongelano, ciò potrebbe causare la crescita di batteri e la contaminazione degli alimenti. Inoltre, se gli alimenti si scongelano e ricongelano, il sapore e la consistenza del cibo possono essere alterati».

Riscaldare correttamente i pasti

Se si riscaldano i pasti, è necessario farlo in modo corretto. Ad esempio, il cibo deve essere ben caldo.

«Non ci sono necessariamente cibi cotti che non si dovrebbero riscaldare. Tuttavia, raccomandiamo di essere particolarmente cauti quando si riscaldano carne, frutti di mare o riso», avverte l'esperto. «Se questi alimenti vengono raffreddati, conservati e poi riscaldati correttamente, dovrebbero essere sicuri da mangiare senza il rischio di intossicazione alimentare. È fondamentale che tutti i cibi riscaldati siano sempre caldi e fumanti».

Covermedia