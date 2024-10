Il freddo ci fa più belli? Covermedia

Le temperature più basse possono ridurre problemi cutanei come arrossamenti e infiammazioni, offrendo benefici per la salute della pelle.

Covermedia

Può essere difficile vedere i lati positivi dei mesi più freddi e bui, ma un vantaggio che forse non avete considerato è che questa stagione può avere effetti benefici sulla vostra pelle.

Secondo la dottoressa Barbara Kubicka, specialista accreditata in medicina estetica e fondatrice della Clinicbe a Knightsbridge, l'autunno può essere particolarmente favorevole per la salute della nostra pelle per diversi motivi.

Ridotta esposizione al sole

Innanzitutto, i mesi più freddi danno alla pelle una pausa dai dannosi raggi UV.

«Con giornate più corte e una luce solare meno intensa rispetto all'estate, il rischio di danni da raggi UV diminuisce», spiega la dottoressa Kubicka. «Questa ridotta esposizione aiuta a prevenire scottature, iperpigmentazione e invecchiamento precoce, permettendo alla pelle di recuperare e rigenerarsi».

Inoltre, aggiunge che l'autunno è il momento ideale per trattare i danni causati dal sole e l'iperpigmentazione utilizzando prodotti esfolianti e schiarenti.

Idratazione

Durante i mesi freddi, la pelle tende a seccarsi più facilmente, rendendo questo periodo perfetto per concentrarsi sull'idratazione.

«È il momento ideale per introdurre prodotti più ricchi e idratanti, come creme e oli, che trattengono l'umidità, proteggendo la barriera cutanea e prevenendo la disidratazione», consiglia la dottoressa Kubicka.

Temperature più fresche

Le temperature più basse possono contribuire a ridurre problematiche della pelle come arrossamenti e infiammazioni.

«L'aria fresca e frizzante dell'autunno può aiutare a calmare infiammazioni e arrossamenti, soprattutto per chi ha la pelle sensibile o a tendenza acneica», spiega la dottoressa Kubicka. «Questo clima più mite ha meno probabilità di aggravare condizioni cutanee come rosacea o eczema, creando un ambiente più stabile per la pelle».

Dieta ricca di nutrienti

Seguire una dieta ricca di verdure di stagione durante l'autunno può contribuire a mantenere la pelle sana e luminosa.

«L'autunno porta con sé una varietà di alimenti stagionali ricchi di vitamine e antiossidanti, come zucche, mele e zucca», afferma l'esperta. «Questi alimenti sono un toccasana per la pelle dall'interno, grazie a nutrienti essenziali come vitamina C, beta-carotene e zinco, che favoriscono la produzione di collagene, riparano i danni cutanei e migliorano la luminosità naturale».

E conclude: «Adattare la vostra routine di cura della pelle ai benefici che l'autunno offre vi permetterà di mantenere una pelle sana e luminosa per tutta la stagione».

Covermedia