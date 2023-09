Il primo modo per garantire la salute ai più piccoli è la prevenzione.

I bambini tornano a scuola, il che significa che la probabilità di contrarre un virus è in aumento.

Esistono diversi modi per mantenere i bambini il più possibile in salute quando tornano a scuola, dall'igiene personale all’idratazione, passando per una buona notte di sonno.

La dottoressa Jenna Macciochi, immunologa di spicco, ha spiegato come proteggere al meglio la vostra famiglia in questo periodo di rientro a scuola.

Privilegiare la prevenzione

La prima cosa da fare è evitare che il bambino si ammali, e l'igiene è il miglior punto di partenza.

«Riducete al minimo il rischio che i vostri figli si ammalino praticando buone abitudini igieniche. Incoraggiateli a lavarsi regolarmente le mani, a starnutire/tossire nel gomito o a coprirsi il naso con un fazzoletto per ridurre l'esposizione ai germi», suggerisce la dottoressa Macciochi.

Riposare molto

Il riposo è essenziale per mantenere forte il nostro sistema immunitario.

«Assicuratevi che voi e i vostri figli dormiate a sufficienza ogni notte, poiché il riposo è fondamentale per un sistema immunitario forte», afferma l'immunologa. «Date priorità a un programma di sonno costante per sostenere i naturali meccanismi di difesa del vostro corpo».

Rimanere idratati

L'idratazione è importante per la salute generale del nostro corpo.

«Aiuta a mantenere le vie respiratorie adeguatamente lubrificate con la giusta quantità e consistenza di muco per prevenire le infezioni, il che è particolarmente importante quando i nostri bambini ricominciano a praticare sport e giochi durante il periodo scolastico».

Gestire lo stress

Lo stress è uno dei maggiori responsabili dell'indebolimento del nostro sistema immunitario, quindi è importante che i vostri figli abbiano gli strumenti per gestire i loro livelli di stress a scuola.

«Lo stress cronico può indebolire il sistema immunitario, rendendo voi e la vostra famiglia più suscettibili alle infezioni che possono essere facilmente diffuse, soprattutto se i vostri figli prendono una malattia a scuola», afferma l'esperta. «Create la vostra cassetta degli attrezzi con tecniche di riduzione dello stress come la meditazione, il lavoro di respirazione e l'impegno in hobby che vi portano gioia».

Esercizio fisico regolare

L'esercizio fisico regolare può aiutare a rafforzare il sistema immunitario del bambino, rendendolo in grado di combattere più facilmente le malattie.

«Incorporate l'attività fisica nella vostra routine familiare, perché può migliorare l'efficienza del sistema immunitario», consiglia la dottoressa Macciochi. «Anche un esercizio fisico moderato, come camminare o andare a scuola in bicicletta, può aumentare le difese del corpo contro i virus del raffreddore e dell’influenza».

