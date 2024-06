L'ultima sfida di Musk? I contenuti erotici e pornografici su X

Elon Musk sda

L'ultima sfida di Elon Musk? X, il sito di microblogging acquistato per 44 miliardi di dollari, è diventato ufficialmente a luci rosse grazie ai contenuti erotici e pornografici da ieri ammessi ufficialmente sulla piattaforma.

«Pensiamo che i nostri utenti abbiamo il permesso di creare, diffondere e visionare contenuti a carattere sessuale che hanno prodotto e distribuito in modo consensuale», ha indicato il sito in un aggiornamento delle sue regole di condotta intitolato «Contenuti adulti», essendo «adulto» l'eufemismo dell'inglese anglo-americano per il «vietato ai minori».

Ed è infatti questo uno dei codicilli della nuova svolta porno di X che mira a «impedire che questi contenuti siano visibili da bambini o anche da utenti adulti che non desiderano esservi esposti».

Resta inoltre in vigore il bando imposto già da prima a contenuti che promuovano «lo sfruttamento sessuale, le violazioni dei minori e i comportamenti osceni».

