Con questo portatile Lenovo è possibile vedere oltre lo schermo. Lenovo

Un computer che non copre la vista della scrivania: Lenovo ha presentato un portatile con schermo trasparente.

Hai fretta? blue News riassume per te Alla fiera tecnologica MWC, il produttore cinese Lenovo ha presentato un computer portatile innovativo.

Lo schermo da 17,3 pollici può essere reso trasparente.

Ma lo scopo esatto del dispositivo, che per ora esiste solo come studio concettuale, non è chiaro. Mostra di più

Al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, Lenovo ha presentato il progetto di un computer portatile con schermo trasparente. Dopo che produttori come Samsung e LG hanno già lanciato televisori trasparenti, Lenovo vuole portare la tecnologia su dispositivi portatili con il «ThinkBook Transparent Display Laptop Concept».

Da quando ha acquisito la divisione PC di IBM, il produttore cinese è noto soprattutto per i suoi Thinkpad portatili, che hanno la reputazione di dispositivi aziendali affidabili, ma non necessariamente trasudano innovazione.

Il laptop trasparente di Lenovo si basa sulla tecnologia microLED, proprio come Samsung ha fatto in precedenza con il suo schermo trasparente. Il display da 17,3 pollici raggiungerebbe una luminosità di 1000 nit e in questo stato avrebbe uno sfondo completamente bianco e non trasparente. La trasparenza massima è specificata al 55%.

Lo scopo non è ancora chiaro

Ma, non è ancora chiaro dove il portatile possa essere usato. Al momento è ipotizzabile che possa essere usato per scopi prestigiosi, ad esempio nella reception di un hotel di lusso, per mostrare un certo stile. In un ufficio medio, invece, questo tipo di portatile rischia di portare pochi vantaggi.

Ma per il momento questo problema non si porrà. Il «ThinkBook Transparent Display Laptop Concept» è, come suggerisce il nome, ancora uno studio concettuale per il quale non esiste una data concreta di lancio sul mercato.