Trascorrere tempo al sole e assumere caffeina in modo strategico, può aiutarvi a sentirvi più svegli.

Covermedia

Molti di noi faticano a restare energici per l'intera giornata, ma esistono numerosi modi per mantenere alti i livelli di energia.

Se avete difficoltà a mantenere la vostra energia durante il giorno, potete apportare diverse modifiche al vostro stile di vita, come fare esercizio regolarmente e rimanere idratati. Rob Hobson, un nutrizionista premiato, ha condiviso i suoi consigli per mantenere l’energia.

Nutrizione equilibrata

Seguire una dieta equilibrata può essere benefico in vari modi, inclusa la fornitura di un rilascio costante di energia. «Iniziare la giornata con una colazione ricca di nutrienti può influenzare notevolmente i vostri livelli di energia e la funzione cognitiva», dice Rob.

«Optate per un mix equilibrato di carboidrati complessi, proteine e grassi salutari – come il porridge con burro di mandorle e bacche o pane integrale con uova – per assicurare un rilascio costante di energia e prevenire il comune calo di metà mattina».

Uso strategico della caffeina

Se utilizzata correttamente, la caffeina può essere un ottimo modo per ottenere il boost di energia di cui avete bisogno. «La caffeina, quando usata strategicamente, può essere uno strumento efficace per migliorare l'allerta e la concentrazione», spiega l'esperto.

«Pensate alla caffeina come al vostro assistente personale per il cervello – è lì per darvi una spinta quando ne avete bisogno. Per massimizzare i benefici, considerate il momento e la quantità del vostro consumo di caffeina.».

«Per esempio, un integratore di caffeina di alta qualità, come Pro Plus, può offrire una dose controllata di caffeina, fornendo livelli di energia prevedibili e consistenti. Questo può essere particolarmente utile durante le ore di lavoro o quando dovete concentrarvi su compiti impegnativi».

Rimanete idratati

Rimanere idratati è fondamentale per l'energia, la funzione cerebrale e altro. «L’acqua è essenziale per la funzione cerebrale. Anche se può sembrare ovvio, vari studi e sondaggi mostrano che molti di noi non bevono abbastanza acqua», afferma Rob.

«Anche una lieve disidratazione può compromettere l'energia, la concentrazione e la memoria. Per rimanere idratati, portate con voi una bottiglia d'acqua durante il giorno. Avere una bottiglia a portata di mano e fare piccoli sorsi può diventare naturale quanto controllare il telefono!».

Esercizio regolare

L'esercizio fisico è un modo efficace per mantenervi energici e pronti all'azione. «L’attività fisica regolare può aumentare significativamente i vostri livelli di energia e migliorare la chiarezza mentale», dice il nutrizionista.

«Attività come camminare velocemente, andare in bicicletta o praticare yoga aumentano la frequenza cardiaca, migliorando il flusso sanguigno al cervello e ai muscoli. Questo non solo migliora la vostra salute fisica, ma migliora anche l'umore e la concentrazione mentale».

Esponetevi alla luce del sole

L'esposizione alla luce naturale può avere un effetto positivo sul vostro ritmo circadiano e farvi sentire più allerti. «L’esposizione alla luce naturale è l'elemento più potente che influisce sui nostri ritmi circadiani», condivide Rob.

«Iniziate la vostra giornata tirando indietro le tende o facendo una passeggiata all'esterno. Questa pratica è vantaggiosa per numerosi motivi. La presenza di luce solare porta a una riduzione dei livelli di melatonina (ormone del sonno) e aumenta gli ormoni stimolanti, norepinefrina e cortisolo».

Covermedia