Non masticare correttamente il cibo può causare problemi come gonfiore e bruciore di stomaco.

Secondo gli esperti, il modo in cui si mastica il cibo può avere un impatto diretto sulla salute dell'intestino.

Adrienne Benjamin, nutrizionista di ProVen Biotics, ha identificato quattro segnali sorprendenti, ma facilmente correggibili, che indicano una masticazione scorretta del cibo e come questo possa influire sulla salute dell'intestino.

Problemi digestivi

Se non mastichi correttamente il cibo, potresti riscontrare problemi digestivi come gonfiore, gas e stitichezza. «Uno dei primi segnali che indicano che il cibo non viene masticato correttamente è il gonfiore, il gas e la stitichezza», spiega Adrienne.

«Quando il cibo raggiunge l'intestino tenue, gli enzimi del pancreas e la bile della cistifellea aiutano a scomporlo. Tuttavia, se il cibo non è ben masticato, arriva nello stomaco e nell'intestino in particelle più grandi che sono più difficili da scomporre e possono fermentare nell'intestino».

Bruciore di stomaco

L'ingestione di cibo non masticato correttamente può contribuire al bruciore di stomaco o al reflusso acido. «Quando il cibo non viene adeguatamente scomposto in bocca, i pezzi più grandi vengono portati nell'esofago e viaggiano verso lo stomaco, facendo lavorare di più l'apparato digerente», spiega l'esperta.

«Questo può portare alla necessità di produrre ulteriori acidi gastrici e può anche causare problemi fisici di digestione in questa zona, con conseguente risalita del cibo dallo stomaco e sintomi di indigestione».

Mancato assorbimento dei nutrienti

Se non si mastica bene il cibo, il corpo assorbe meno nutrienti di quanto dovrebbe.

«L'organismo può faticare a scomporre i macronutrienti essenziali, come carboidrati, proteine e grassi, in particelle sufficientemente piccole da poter essere assorbite, causando potenzialmente carenze sia di questi macronutrienti che dei micronutrienti (vitamine e minerali) in essi contenuti», avverte l'esperta.

Mangiare troppo

Quando si mangia troppo velocemente o senza pensare, il cervello non si accorge subito di essere sazio e quindi non sa quando fermarsi. «Questo può portare a sentirsi gonfi e fiacchi, oltre ad aumentare il rischio di aumento di peso e di problemi di salute associati nel tempo», afferma Adrienne.

Questi segnali sono indicatori importanti di una masticazione scorretta che può influire negativamente sulla digestione e sulla salute generale. Prestare attenzione a come mastichiamo il cibo può migliorare significativamente il nostro benessere.

