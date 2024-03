Il nuovo edificio Bay View, che ospita gli uffici di Google, è al passo dei più alti standard di modernità... ma a quanto pare non è del tutto pratico. Keystone

Nella nuovissima sede di Google, Bay View, il Wi-Fi non funziona correttamente. Questo perché l'architettura futuristica dell'edificio non è del tutto compatibile con i segnali radio.

Hai fretta? blue News riassume per te Un nuovo edificio di Google non è compatibile con i segnali Wi-Fi.

I dipendenti che dovrebbero sviluppare l’intelligenza artificiale (IA), ora devono andare negli internet café bar o maneggiare i cavi.

La struttura è al passo con gli standard più alti di modernità, ma non di praticità. Mostra di più

Alcuni dei dipendenti di Google in un nuovo edificio nel campus dell'azienda informatica a Mountain View, vicino a San Francisco, per lavorare devono ricorrere agli internet café o maneggiare i cavi di rete. Questo perché il Wi-Fi nello stabile è praticamente inutilizzabile, come riporta «Reuters».

«Bay View» è il nome della costruzione, che è stata inaugurata nel 2022, ma è stata utilizzata in modo significativo solo negli ultimi mesi dopo che Google ha in gran parte ritirato le norme sul telelavoro introdotte durante il periodo della pandemia.

La struttura assomiglia un po' ad una tenda di grandi dimensioni con il tetto a forma di onda.

Qui i segnali WLAN vengono inghiottiti. Google

Lo sviluppo dell’IA è rallentato

Ma la costruzione inghiotte i segnali Wi-Fi come il «Triangolo delle Bermuda», hanno detto i dipendenti a «Reuters», e Bay View è un «deserto del Wi-Fi».

L'azienda riponeva grandi speranze nell'edificio, che è stato costruito secondo gli standard più moderni. Dispone di «attrezzature simili a Google» e di «tutte le risorse affinché tutti possano avere successo».

La struttura ospita principalmente impiegati che lavorano sull'IA per il colosso informatico, che di recente non ha avuto molta fortuna in questo ambito. Infatti i suoi prodotti di IA hanno attirato in diverse occasioni l'attenzione su di sè a causa di alcuni errori assurdi. Forse in questo caso investire in alcuni nuovi router Wi-Fi potrebbe aiutare.