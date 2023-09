Il settore dell'odontoiatria estetica è in piena espansione grazie al desiderio di avere denti perfetti.

Le modifiche ai denti possono includere qualsiasi tecnica: dallo sbiancamento, alle faccette in porcellana.

Il Dr. Stephen Dodd, dentista estetico presso Ringway Dental, ha descritto quattro trattamenti che sono diventati sempre più popolari.

Sbiancamento dei denti

Lo sbiancamento dei denti è forse la procedura cosmetica più comune che può essere eseguita da un professionista o a casa.

«È una procedura fantastica perché è minimamente invasiva ma può dare risultati brillanti», afferma il dottor Dodd. «Un agente sbiancante contenente perossido viene applicato sui denti e aiuta a rompere le molecole scolorite presenti. Il risultato sono denti più luminosi e più bianchi».

Faccette di porcellana

Le faccette di porcellana sono un modo efficace per modificare la forma e il colore dei denti.

«Le faccette di porcellana sono essenzialmente delle «coperture» per i denti, realizzate in porcellana, rinomata per la sua durata e resistenza», spiega il dentista estetico. «Le faccette vengono realizzate in laboratorio da tecnici altamente qualificati, sotto la direzione di un dentista. Si può scegliere di ricorrere alle faccette in porcellana per correggere piccoli spazi vuoti nei denti, oltre che per modificarne la forma e il colore».

Incollaggio di composito

Se desiderate modificare la forma del vostro sorriso, l'incollaggio in composito potrebbe essere la risposta.

«Il composite bonding è un trattamento cosmetico minimamente invasivo che aiuta a migliorare la forma complessiva del sorriso. Se avete denti irregolari o scheggiati, o denti che necessitano di un allungamento, il composite bonding è un'opzione fantastica», afferma il dottor Dodd. «Il bonding vero e proprio è costituito da un materiale in resina composita ed è molto efficace in quanto in grado di imitare la superficie e il colore dei denti naturali. Viene applicato sul dente, quindi modellato e polimerizzato sotto la luce».

Invisalign

Invisalign è una tecnica molto diffusa per il raddrizzamento dei denti, che ha preso il posto degli apparecchi a binario del passato.

«Sono finiti i tempi in cui era necessario un apparecchio molto evidente per correggere i denti. Oggi abbiamo Invisalign, un tipo di allineatore trasparente che si applica sulla parte superiore dei denti», spiega l'esperto. «Si indossano per un periodo di tempo prestabilito ogni giorno (di solito circa 22 ore) e si tolgono solo per mangiare/bere qualcosa oltre all'acqua. Sono facili da rimuovere e da pulire e non richiedono visite dal dentista per la rottura dei fili».

Covermedia