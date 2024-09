L'olio di ricino è un olio vegetale che ha guadagnato popolarità come ingrediente per la cura della pelle su TikTok.

Covermedia

L'olio di ricino è un argomento caldo nel mondo della bellezza, con molte persone che sostengono che offra diversi benefici per la pelle. Kimberley Medd, responsabile della clinica Face the Future, ha esplorato i vantaggi dell'uso dell'olio di ricino nella routine di cura della pelle.

Trattamento per le occhiaie

Si crede che l'olio di ricino possa ridurre le occhiaie grazie alle sue proprietà idratanti e antinfiammatorie.

«Anche se non ci sono molte ricerche scientifiche che colleghino direttamente l'olio di ricino alla riduzione delle occhiaie, le sue qualità idratanti e nutrienti possono potenzialmente migliorare l'aspetto dell'area sotto gli occhi», afferma Medd. «Vale la pena provarlo se cercate un rimedio naturale, ma la costanza è fondamentale».

Idratare e riparare la pelle

L'olio di ricino, ricco di acidi grassi, può contribuire a mantenere la pelle idratata.

«L'olio di ricino è da tempo celebrato per le sue proprietà idratanti profonde. Ricco di acido ricinoleico, che costituisce circa il 90% del profilo di acidi grassi dell'olio di ricino, aiuta a trattenere l'umidità e crea una barriera contro gli stress ambientali», spiega l'esperta. «Questo lo rende particolarmente benefico per la pelle secca o irritata. Gli acidi grassi presenti nell'olio di ricino aiutano a idratare e riparare la barriera cutanea».

Aggiunge: «Questo può essere particolarmente utile per chi ha problemi di pelle compromessa o per chiunque cerchi di aumentare i livelli di idratazione della pelle».

Ridurre il gonfiore addominale

Oltre ai benefici per la pelle, l'olio di ricino può essere utilizzato come impacco per ridurre il gonfiore addominale.

«Quando usato come parte di un impacco all'olio di ricino, può aiutare a ridurre il gonfiore e il disagio addominale», afferma Medd. «Gli impacchi di olio di ricino sono spesso utilizzati per le loro proprietà antinfiammatorie e possono migliorare la circolazione e promuovere la disintossicazione, riducendo così il gonfiore e supportando la salute digestiva complessiva».

Covermedia