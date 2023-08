Il lunedì è un giorno perfetto per attuare i buoni propositi della settimana. Provare per credere!

Iniziate bene la settimana andando in palestra il lunedì.

Nonostante la pigrizia, vi renderete presto conto dei risultati psicofisici ottimali che scaturiscono da questa scelta.

Trovare la motivazione per andare in palestra sarà più facile seguendo un’opportuna routine.

Lee Mitchell, personal trainer e ambasciatore del fitness nel Regno Unito presso Renpho, ha elencato diversi consigli per motivarvi e portarvi in palestra.

Il lunedì è d'obbligo

Iniziate bene la settimana andando in palestra e regalando al vostro corpo le meritate endorfine post-allenamento.

«Non sottovalutate mai il potere di iniziare bene la settimana», dice Lee. «Fate in modo che il lunedì sia il vostro trampolino di lancio per il successo, dando priorità a una colazione sana e rimanendovi idratati durante la giornata».

E aggiunge: «Non preoccupatevi di fare il massimo alla prima sessione; anche un allenamento leggero può darvi una spinta psicologica e dare il tono al resto della settimana».

Gestire il tempo

Gestire l'agenda in modo efficace vi aiuterà a rimanere organizzati e motivati quando si tratta della vostra routine di allenamento.

«La gestione del tempo può essere uno dei principali ostacoli alla frequentazione costante della palestra», insiste il personal trainer. «Trattate le sessioni di allenamento come appuntamenti essenziali, programmandole come se fossero riunioni importanti. In questo modo, sarà meno probabile saltare gli allenamenti a causa di un'agenda fitta di impegni».

Stabilire una routine pre-allenamento

Creare una routine pre-allenamento può prepararvi alla palestra, ad esempio idratando il vostro corpo.

«Fate il pieno di carburante con un pasto 90-120 minuti prima della sessione prevista, assumete un po' di caffeina se questa è adatta alla vostra dieta attuale, idratatevi bene e prendete in considerazione l'aggiunta di un frullato ad alto contenuto proteico o di creatina per aumentare i vostri livelli di energia», raccomanda Lee. «Una routine pre-allenamento ben fatta può mettervi nella giusta mentalità e garantire che il vostro corpo sia fisicamente pronto per la sessione che vi aspetta».

Ricordare gli obiettivi

Ricordare i propri obiettivi e i progressi fatti dall'inizio del percorso di fitness è un ottimo modo per rimanere motivati.

«Non perdete mai di vista ciò che vi ha ispirato a iniziare il vostro percorso di fitness», consiglia Lee. «Ricordate regolarmente i vostri obiettivi e immergetevi in contenuti che vi ispirino, come video motivazionali o blog approfonditi su alimentazione e fitness».

Creare l'abitudine

La costanza è fondamentale e vi aiuterà a prendere l'abitudine di andare in palestra regolarmente.

«Ricordate che ci vogliono 66 giorni per creare un'abitudine e un secondo per interromperla», dice Lee. «Mantenete la costanza e vedrete crescere la vostra motivazione: con la giusta mentalità e il giusto approccio, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi di fitness in pochissimo tempo. Continuate ad andare avanti e festeggiate ogni passo dei vostri progressi».

Covermedia