Le patate dolci sono ricche di vitamine, inclusa la vitamina C.

Oltre a essere deliziose, le patate dolci sono piene di vitamine che possono supportare il tuo benessere generale. Sono inoltre facili da incorporare nella tua dieta regolare e offrono una serie di benefici per la salute, inclusi capelli sani.

Michelle Grainger, direttore esecutivo della North Carolina Sweetpotato Commission, spiega perché dovresti considerare di mangiare più patate dolci.

«La cura naturale della salute e della bellezza ha visto una rinascita negli ultimi anni, con molti di noi che preferiscono tornare al naturale, e la cura dei capelli non fa eccezione», inizia Michelle.

«Ci sono una serie di vitamine e minerali che possono supportare capelli forti e sani, come parte di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano», continua l'esperta. «La vitamina C supporta l'assorbimento del ferro, un importante contributore alla salute dei capelli, aiutando i globuli rossi a trasportare ossigeno in tutto il corpo ad altre cellule, in questo scenario, alle radici dei tuoi capelli. Inoltre, la vitamina C contribuisce alla normale formazione di collagene, che contiene aminoacidi utilizzati per costruire la cheratina, la proteina di cui sono composti principalmente i capelli».

Oltre alla vitamina C, le gustose radici contengono anche B6 e rame.

«La B6 è un'altra vitamina notevole per la salute dei capelli, contribuendo al normale metabolismo delle proteine, supportando le proteine della cheratina nei nostri capelli», dice Michelle. «Infine, il rame contribuisce alla normale pigmentazione dei capelli, il che significa che può aiutare i capelli a mantenere il loro colore naturale».

Infine, l'esperta sottolinea che le patate dolci sono un ottimo alimento da aggiungere ai tuoi pasti per promuovere una dieta equilibrata e sana.

