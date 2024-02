Il Pilates è un ottimo allenamento per corpo e mente, adatto a persone di tutte le età e livelli di forma fisica.

Il Pilates offre numerosi benefici per la salute, tra cui il miglioramento della forza muscolare, il rilascio delle tensioni nel corpo e il miglioramento della postura.

Gemma Folkard, fondatrice di Shape Pilates, ha condiviso i suoi consigli esperti su come iniziare il proprio percorso nel Pilates da principiante. Quanto spesso dovresti praticare il Pilates se sei alle prime armi?

Quando inizi, prova ad andare piano ed evita di spingerti troppo oltre.

«Dipende dal tipo di Pilates, ci sono così tante varianti oggi, da sessioni di gruppo intense su reformer, a lezioni morbide e distensive su materassino fino al metodo classico», afferma Gemma. «Dipende dall'intensità e dalla durata della lezione. Mi concentrerei su un Pilates regolare come parte del tuo stile di vita piuttosto che esagerare e pentirtene – è controintuitivo fare un'ora di esercizio che ti lascia appiccicato al divano per 2 giorni, piuttosto che muovere il corpo quotidianamente con una buona forma e la giusta sfida».

Quanto spesso dovresti praticarlo per migliorare la tua forma fisica? «Puntare a 2-3 lezioni di Pilates intense a settimana dovrebbe aumentare la tua forza, flessibilità e mobilità dopo qualche mese», raccomanda l'esperta. C'è un tipo/stile di Pilates che tutti i principianti dovrebbero provare?

Il Pilates è noto per essere un allenamento accessibile, adatto a tutti, dai principianti ai professionisti.

«Il Pilates basato sul materassino è ottimo per i principianti – il fatto che ti serva solo un materassino lo rende davvero accessibile», afferma Gemma. «Inoltre, è una forma pura di movimento. Controllare il proprio corpo nello spazio senza niente contro cui spingere e tirare (come con il reformer) è un ottimo modo per incoraggiare la connessione mente/corpo del Pilates e trovare forza nei movimenti funzionali».

Il Pilates e la camminata sono sufficienti esercizio per l'adulto medio?

«Il Pilates e la camminata possono decisamente essere la struttura della tua routine di movimento, ma il vero lavoro è integrare l'esercizio durante tutta la giornata», dice Gemma. «Considera di camminare al supermercato e abbandonare la consegna online, prendere le scale, o usare la pausa pranzo per fare una camminata veloce».

L'esperta di fitness raccomanda anche l'allenamento di forza con i pesi, specialmente se hai più di 40 anni, perché questo aiuta «a migliorare il metabolismo, mantenere la densità ossea e mantenere una massa muscolare sana e tessuti connettivi».

Covermedia