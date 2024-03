Introdurre troppi prodotti per la cura della pelle contemporaneamente può causare eruzioni cutanee.

Con l'arrivo della nuova stagione, molti di noi vanno a caccia di nuovi prodotti per la cura della pelle.

La primavera è il momento in cui molte persone sostituiscono i loro idratanti e detergenti invernali con prodotti più leggeri.

Kim van Haaster, fondatrice e CEO di Bloomeffects, ha condiviso i suoi preziosi consigli per ottenere una pelle luminosa e sana con il passaggio alla primavera.

Routine di pulizia

Pulire il viso con acqua al mattino ti aiuterà ad evitare di seccare la pelle. «Pulisci solo con acqua», consiglia Kim. «Al mattino, quando non sei stata esposta a fattori esterni, una leggera pulizia con acqua è sufficiente. La pulizia eccessiva può privare la pelle dei suoi oli naturali, portando a secchezza». L'esperta raccomanda anche la doppia pulizia alla sera. «Per rimuovere efficacemente trucco, protezione solare e impurità quotidiane, è necessario un processo di pulizia in due fasi», dice. «Il primo passaggio scioglie il trucco e il secondo pulisce a fondo la pelle, mantenendo una funzione barriera sana e un microbioma equilibrato».

La semplicità è la chiave

Cerca di evitare di introdurre troppi nuovi prodotti sulla tua pelle contemporaneamente, poiché ciò può portare a eruzioni cutanee. «Introduci un prodotto per volta. Aggiungere troppi nuovi prodotti o principi attivi contemporaneamente può sopraffare la pelle», avverte Kim. «Introdurre gradualmente i prodotti ti permette di valutare la loro efficacia e impedisce di compromettere la barriera cutanea con un eccesso di ingredienti attivi».

Skincare senza profumo

Quando scegli nuovi prodotti per la cura della pelle, opta per opzioni prive di fragranze poiché sono più delicate sulla pelle. «Evita tutte le fragranze nella cura della pelle. Nemmeno oli essenziali o fragranze ›naturali’!», esclama l'esperta. «Evita le fragranze nella cura della pelle a causa del potenziale di irritazione e sensibilizzazione cutanea. Se ti piacciono gli odori piacevoli durante l'applicazione della skincare, usa metodi alternativi come diffusori a bastoncino o veri e propri eau de parfum. È importante dare priorità alla salute della pelle rispetto agli elementi sensoriali non necessari contenuti nei prodotti».

Applica umettanti sulla pelle umida

Gli umettanti possono aiutare a mantenere la pelle idratata, specialmente quando applicati sulla pelle umida. «Gli umettanti, che includono ingredienti come glicerina, AHA e acido ialuronico, attraggono l'umidità e creano una barriera sulla superficie della pelle secca per trattenere l'umidità», spiega Kim. «Applicarli sulla pelle umida ne aumenta l'efficacia bloccando un'ulteriore idratazione, risultando in un incarnato più pieno e idratato».

Stratificazione dei prodotti

Quando stratifichi i tuoi prodotti per la cura della pelle, è importante applicarli dal più sottile al più spesso.

I sieri a base d'acqua dovrebbero essere applicati per primi, permettendo loro di penetrare efficacemente nella pelle. Gli oli e gli ingredienti occlusivi dovrebbero poi essere applicati per ultimi per sigillare l'umidità e creare una barriera protettiva».

Covermedia