Quando hai un programma fitto, può essere difficile dare priorità al tuo benessere.

Tuttavia, dedicare tempo alla salute ti aiuterà a sentirti più energico, mentalmente ed emotivamente equilibrato e a migliorare la tua qualità della vita. Mike Walls, esperto di nutrizione e direttore di Fantastic Nutrition, ha condiviso quattro semplici consigli per aiutarti a potenziare la tua salute.

Abbraccia l'aperto

Trascorrere tempo all'aperto può aiutare a ridurre i sentimenti di ansia e stress, ed esporti alla vitamina D e all'aria fresca.

«Con il cambio dell'orario tra poche settimane e la primavera dietro l'angolo, è il momento di abbracciare nuovamente la grande aria aperta», dice Mike. «Anche quando il tempo è imprevedibile, dovresti uscire regolarmente. Aria fresca e sole fanno meraviglie per il nostro corpo e mente, quindi anche se fa freddo e piove, semplicemente copriti bene, prendi un ombrello e fai dell'uscire una abitudine quotidiana, anche se è solo una breve passeggiata nella tua zona».

Cucina in abbondanza

Cucinare in grandi quantità può rendere più facile mangiare sano e farti risparmiare tempo e denaro.

«La vita moderna spesso ti lascia con poco tempo libero, specialmente se hai una famiglia, e a volte l'alimentazione sana può passare in secondo piano», afferma l'esperto. «Un modo relativamente facile ed efficace per combattere questo è cucinare in abbondanza. Dedica un pomeriggio domenicale a preparare alcuni pasti sani per la settimana a venire, cucinando piatti come stufati robusti, curry di lenticchie o salmone al forno con verdure arrosto. In questo modo, avrai sempre un'opzione deliziosa e nutriente prontamente disponibile, risparmiando tempo e denaro».

Spuntini con saggezza

Gli spuntini sono spesso considerati malsani, ma se fatti correttamente, possono essere una parte regolare e importante di una dieta sana.

«Sebbene patatine e barrette di cioccolato siano spuntini di base in Gran Bretagna, quei trattamenti grassi non fanno bene alla nostra salute», dice l'esperto di nutrizione. «Invece, opta per alternative più sane che ti terranno sazio ed energizzato come frutta con burro di noci, bastoncini di verdura con hummus o una manciata di noci e semi misti. Questi spuntini sono ricchi di nutrienti e terranno a bada le voglie pomeridiane».

Dai priorità alla tua pausa tè

Invece di usare la tua pausa tè per scorazzare sul telefono, prova a usarla per goderti uno spuntino sano e muovere il corpo, anche solo con uno stretching.

«È importante fare pause regolari durante la tua giornata lavorativa per dare priorità al tuo benessere e migliorare la tua produttività, ma prova a non accontentarti solo di una tazza di tè e un biscotto ogni volta», raccomanda Mike. «Una pausa dovrebbe essere più che dare alla tua mente e al tuo corpo la possibilità di ricaricarsi, quindi allontanati dalla scrivania, stira le gambe, fai qualche respiro profondo o pratica alcuni esercizi di mindfulness... Una pausa dedicata, anche solo di cinque minuti, può migliorare la tua concentrazione, ridurre lo stress e potenziare il tuo benessere generale».

Covermedia