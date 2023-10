Il movimento è fondamentale per mantenere in salute il corpo e la mente.

Quando arriva il freddo, si è meno motivati a restare attivi. Gli esperti suggeriscono di creare nuove routine al cambio di stagione, in base alle proprie esigenze.

Rachael Sacerdoti, personal trainer, esperta di benessere e creatrice di It's So Simple, ha condiviso quattro consigli per aiutarvi a raggiungere uno stile di vita più sano.

In primo luogo, il movimento è importantissimo per mantenere in salute il corpo e la mente.

«Gli «spuntini» di esercizio fisico durante la giornata sono ottimi se non si ha il tempo di fare lunghe sessioni, perché il movimento di qualsiasi tipo fa miracoli per la mente, il corpo e l’anima», ha detto Rachael. «Una volta provata la sensazione di aumento delle endorfine, non si torna più indietro e questa vibrazione positiva si rafforza ogni volta che ci si muove».

Secondo l'esperta, un'elevata quantità di zuccheri nella nostra dieta può avere un impatto negativo sul nostro corpo, come la pressione alta e l'aumento di peso.

«Con l'avanzare dell'età, l'organismo trattiene più a lungo le calorie e gli zuccheri inutilizzati, quindi è fondamentale ridurne l’assunzione. Lo zucchero ha un effetto a catena sull'intero organismo, non da ultimo facilita l'aumento di peso, ma altera anche uno degli ormoni più potenti: l’insulina».

Inoltre, è importante essere consapevoli delle proprie emozioni e sapere come gestirle.

«Scrivere un diario e tenere traccia del tempo trascorso (soprattutto nei primi 28 giorni) è geniale, soprattutto se si è brutalmente onesti con se stessi», suggerisce Rachael. «Resterete sorpresi di scoprire come le emozioni, il cibo e l'esercizio fisico siano tutti collegati tra loro e, avendo tutto scritto, potrete facilmente individuare i fattori scatenanti interni ed esterni. Anche la meditazione e l'auto-riflessione sono importanti, così come la possibilità di prendersi regolarmente dei sabati digitali».

Iniziare una nuova abitudine è una cosa, ma mantenerla è un'altra. Trovare un amico che vi responsabilizzi può essere un modo efficace per aiutarvi a creare un'abitudine duratura.

«Una volta che vi siete impegnati, il fatto che qualcun altro faccia affidamento su di voi e viceversa può essere il collante che mantiene forte la motivazione e aiuta a mantenere l’abitudine», afferma Rachael. «Rende l'intera esperienza più sociale, potete condividere i vostri risultati e obiettivi, fare il tifo l'uno per l'altro e appoggiarvi l'un l'altro per il sostegno».

Covermedia