Yes Peas, la campagna promozionale dedicata ai piselli surgelati, ha collaborato con Star Khechara, specialista in cura della pelle e nutrizionista della bellezza, per svelare i quattro principali benefici di bellezza di questo piccolo vegetale verde e incoraggiare il loro consumo più frequente.

Covermedia

I piselli vantano una varietà di benefici per la salute, da un migliore benessere intestinale a una pelle più luminosa e chiara.

Se sei alla ricerca di incrementare l'assunzione di verdure verdi, i piselli sono un'ottima scelta: non solo sono deliziosi e facili da cucinare, ma offrono anche numerosi vantaggi per la salute.

I piselli, catalizzatori di collagene ed entusiasti dell'elasticità

Integrare i piselli nella dieta può significativamente migliorare l'elasticità della pelle, rendendola più soda e giovanile. «I piselli presentano un mix unico di fitochimici, inclusi genisteina e daidzeina, che hanno dimostrato di rallentare la perdita di collagene e contrastare l'invecchiamento cutaneo», spiega Star. «Con la diminuzione dei livelli di estrogeni, i piselli offrono una soluzione naturale per potenziare la produzione di collagene, mantenendo la pelle ferma e resiliente».

Inoltre, grazie al clorofillo, i piselli migliorano l'elasticità della pelle e riducono le rughe facciali, agendo come un potente agente anti-invecchiamento che, abbinato ai nutrienti dei piselli, contribuisce a un aspetto più giovane e luminoso.

I piselli come alleato per una pelle più chiara

Includere i piselli nella dieta può anche contribuire a migliorare l'aspetto della pelle. «Carichi di vitamine, minerali e aminoacidi, i piselli nutrono le cellule cutanee sane, mentre le loro proprietà anti-infiammatorie e antiossidanti combattono i disturbi della pelle, rivelando una carnagione più chiara e radiosa», afferma l'esperta.

Un rifugio di idratazione

I piselli sono particolarmente ricchi di acqua, il che aiuta a mantenere la pelle idratata. «I piselli verdi freschi sono composti per il 75% di acqua, rendendoli ideali per l'idratazione cutanea», osserva Star. «La fermezza e l'elasticità della pelle dipendono dalla capacità di trattenere l'acqua, quindi consumare alimenti ricchi d'acqua è fondamentale».

Nutrimento anche per i capelli

Oltre ai benefici per la pelle, i piselli possono fare miracoli anche per i capelli. «I piselli portano la loro competenza in bellezza anche nella cura dei capelli, con poliammine come spermina e spermidina che promuovono la crescita dei capelli e la formazione di collagene», continua la specialista di cura della pelle. «La biotina contenuta nei piselli rinforza i follicoli piliferi, prevenendo la rottura e il diradamento, e supporta la salute generale della pelle».

In conclusione, i piselli non sono solo un'alimentazione sana, ma offrono anche un tesoro di benefici per la bellezza, sostenendo sia la salute della pelle che dei capelli.

