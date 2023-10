Riposare a sufficienza ed esporsi alla luce del sole è essenziale per stabilizzare l'umore.

Lo stress è la sensazione di essere sottoposti a una pressione mentale o emotiva eccessiva, che può peggiorare se non viene gestita correttamente.

Secondo gli esperti, la chiave per gestire lo stress eccessivo è riconoscere e sentire le proprie emozioni e cercare aiuto quando necessario.

In vista della Giornata mondiale della salute mentale (10 ottobre), Melissa Day, Talking Therapist e Suicide First Aid Tutor presso Niroshini 360, ha elencato quattro passi da compiere se ci si sente sull'orlo di un «crollo emotivo o mentale».

Accogliere il crollo

Se state scivolando verso un esaurimento, è importante che vi permettiate di provare le vostre emozioni e di riposare.

«Impegnarsi per mantenere la funzionalità durante un esaurimento può rivelarsi altamente dannoso» avverte Melissa. «si raccomanda invece di arrendersi all'esaurimento, lasciando che faccia il suo corso. L'approccio più efficace è quello di navigare attraverso il guasto».

Considerare le emozioni come preziose alleate

È importante sapere che proviamo le nostre emozioni per un motivo.

«È importante riconoscere che le sensazioni, le emozioni e i sentimenti non sono infondati; sono indicativi di una crisi di stress», consiglia l'esperta. «Considerate le emozioni come alleati preziosi. Quando ci si trova in difficoltà, le emozioni fungono da bussola e guida interna, segnalando che qualcosa non va».

Cercare aiuto

Cercare aiuto e identificare e affrontare le proprie preoccupazioni e paure è fondamentale.

«L’insorgere di un esaurimento serve a indicare che è necessario modificare lo stile di vita. È fondamentale capire la causa di fondo di un esaurimento, per riconoscere che non si verifica senza motivo. Bisogna poi evitare l'idea sbagliata di riprendersi semplicemente dall'esaurimento e ricominciare la normale routine».

L'esperta aggiunge: «L’assistenza di confidenti fidati o di professionisti può rivelarsi utile a questo proposito».

Stabilizzare l'umore e il sonno

Riposare a sufficienza e prendere la luce del sole è essenziale per stabilizzare l'umore.

«Si raccomanda di dedicare un periodo giornaliero di 20 minuti per esporsi alla luce del sole», spiega Melissa. «Un modo per migliorare il ritmo circadiano e promuovere un sonno riposante è l'esposizione alla luce solare del mattino. La vitamina D è un eccezionale stabilizzatore dell'umore; è probabilmente il nutriente più essenziale richiesto per mantenere un apporto sufficiente nell'organismo per la produzione di ormoni efficaci».

Covermedia