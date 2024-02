L'app sarebbe andata in tilt dopo un intervento di ottimizzazione. Keystone

ChatGpt, la popolare app di intelligenza artificiale, in grado di produrre testi a richiesta dell'utente, è «impazzita» per qualche ora martedì.

Il chatbot ha iniziato a generare frasi senza senso, contenenti parole inesistenti, che hanno lasciato interdetti molti utilizzatori.

Sui social sono apparsi diversi screenshot con le risposte incomprensibili che, a detta di OpenAI, l'azienda che sviluppa il servizio, sarebbero state causate da un intervento di «ottimizzazione» della piattaforma. Solo un successivo aggiornamento ha risolto la questione.

In alcune conversazioni, ChatGpt ha finito per mischiare inglese e spagnolo, rendendo la problematica, pur seria, leggermente più scherzosa. «Muchas gracias per la tua comprensione. Sono sicuro che d'ora in poi avremo un dialogo limpido come l'acqua», una delle frasi diffuse online.

Con un risvolto più critico, alcuni hanno fatto notare che chiedendo al chatbot di controllare un codice informatico, questo finiva con il divagare e cambiare discorso. In un caso, ha formulato diverse linee tutte identiche, con la frase «buon ascolto».

Come scrive il sito Ars Technica, l'episodio ricorda i problemi con Microsoft Bing Chat (ora chiamato Copilot), che si era mostrato poco amichevole con gli utilizzatori al lancio un anno fa. In quell'occasione, i problemi di Bing Chat erano sorti a causa delle lunghe conversazioni che spingevano il sistema di «comportamento» del chatbot ad andare fuori dalla sua finestra di contesto, generando le cosiddette allucinazioni, risposte incoerenti, errate e fuorvianti.

SDA