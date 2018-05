Quali sono i sintomi di un infarto?

Source: Covermedia

Postare immagini su Internet ci aiuta a stare meglio. Lo dice la scienza.

Una al giorno toglie il medico di torno. No, non stiamo parlando di mele, ma di pubblicazioni sul social. Pare che, secondo i ricercatori dell’Università di Lancaster e dell’Università di Sheffield, nel Regno Unito, postare una foto su Instagram quotidianamente possa migliorare il nostro livello di benessere e salute generale.

Uno dei più popolari social di photo-sharing è Instagram, che conta milioni di utenti iscritti da ogni parte del mondo. Tanti users hanno aderito al cosiddetto Project 365, con cui si impegnano a pubblicare un’immagine al giorno per un anno intero.

Analizzando l’impatto di questa regolare abitudine, i ricercatori hanno scoperto che il livello di benessere degli individui aumentava, soprattutto nel caso in cui la foto fosse accompagnata da un testo descrittivo. Secondo i risultati, oltre al benessere personale, aumenta anche il livello di interazione sociale e la capacità di memoria dei partecipanti.

«Il mio lavoro era diventato stressante come non mai… c’erano giorni in cui non mi fermavo neanche per respirare, sai com’è…», dice un utente di Project 365. «Però poi pensavo: “Oh, aspetta un attimo, no, mi fermo un secondo e faccio la foto a questo insetto sul mio computer, o qualcosa così”… prenderti anche solo un momento è molto salutare, io credo».

Grazie a questa sfida di 365 giorni, tanti users del social hanno colto l’occasione di uscire all’aperto, fare attività fisica, parlare con altre persone che condividevano gli stessi interessi, e commentare i post degli altri utenti.

«È un processo attivo di formazione di significato», dicono i ricercatori. «Dove può emergere una nuova concettualizzazione di benessere».