Mangiare cibi di stagione e prediligere un pasto leggero la sera può favorire un sonno migliore.

L'Ayurveda è un antico sistema medico indiano basato su antichi scritti che si rifanno ad un approccio naturale e olistico alla salute fisica e mentale.

Questo antico sistema medico risale a circa 5000 anni fa, ma sempre più persone vi si rivolgono per migliorare la propria salute.

Insieme alla Health and Nutrition Coach di Innermost Hannah Belsham, il fondatore di Innermost Shivraj Bassi ha condiviso tre rituali e abitudini ayurvediche che possono aiutare a migliorare la nostra salute generale.

Mangiare cibi di stagione

Mangiare secondo la stagione significa semplicemente consumare alimenti coltivati nella stagione in cui li si consuma.

«L’Ayurveda sostiene l'idea che il corpo, la mente e lo spirito siano integrati nel mondo naturale, e da ciò apprendiamo che le stagioni possono essere suddivise a grandi linee in 3 dosha o elementi noti come Vata (Aria), Kapha (Terra) e Pitta (Fuoco)», afferma l'esperto.

«La stagione Vata (Aria) è quella del tardo autunno e dell'inizio dell'inverno e coincide con i venti secchi e rafficati e il clima freddo. In questo periodo dell'anno è meglio consumare cibi riscaldanti come zuppe, brodi, porridge, verdure a radice cotte al forno ecc. ed evitare i cibi freddi. Assumete bevande calde e cercate il più possibile di acquistare prodotti di stagione, in modo da ingerire alimenti al massimo della loro freschezza e con il più alto valore nutrizionale».

Mangiare leggero la sera

Mangiare in modo leggero la sera aiuta l'organismo a digerire bene il cibo prima di andare a letto, il che si tradurrà probabilmente in un sonno migliore.

«Continuando a seguire la dieta, secondo i principi dell'Ayurveda, il nostro 'Agni' (fuoco digestivo) ha bisogno di calore, che si trova quando il calore del sole è ottimale, cioè tra le 12.00 e le 14.00», spiega Shivraj. «La sera il nostro corpo si sta rilassando e si sta preparando per il sonno. Mangiare un pasto abbondante la sera mette in fibrillazione il vostro Agni e quindi il vostro corpo farà più fatica a digerire il cibo e quindi a dormire. Per ovviare a questo problema, si può pensare di consumare un pasto più abbondante a pranzo e poi consumare uno spuntino leggero prima di andare a letto».

Spazzolatura a secco

La spazzolatura a secco è un ottimo modo per eliminare le cellule morte della pelle e favorire il flusso sanguigno nel corpo, oltre a molti altri benefici.

«Oltre a eliminare la pelle secca da zone come ginocchia, gomiti e caviglie, la spazzolatura del corpo può favorire una pelle più compatta, il rinnovamento cellulare e la circolazione sanguigna», spiega Shivraj. «Alcuni studi dimostrano che aiuta anche il sistema linfatico a rilasciare le tossine e favorisce la digestione e la funzionalità renale. È una delle cose più semplici, economiche ed efficaci che possiamo fare per promuovere la salute e noterete anche una carnagione luminosa e liscia!».

Utilizzando le migliori pratiche della medicina ayurvedica e asiatica e i più potenti ingredienti naturali che rafforzano il sistema immunitario, il marchio di benessere Innermost ha ideato The Health Protein. La miscela è stata studiata per migliorare la salute generale e rafforzare il sistema immunitario.

Covermedia