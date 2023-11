L'intelligenza artificiale non può fornire lo stesso supporto e la stessa empatia dei medici umani.

Sebbene l'intelligenza artificiale (IA) e i chatbot come ChatGPT siano ricchi di informazioni, non sono paragonabili ai professionisti del settore medico.

L'intelligenza artificiale e i chatbot stanno diventando sempre più accessibili e popolari, tuttavia è necessario essere cauti quando li si usa per ottenere consigli medici.

Il dottor Babak Ashrafi, medico di base presso Superdrug Online Doctor, ha spiegato perché rivolgersi a un medico di base o a un farmacista è più efficace e sicuro che rivolgersi all'intelligenza artificiale.

Interazione umana personalizzata

I medici qualificati sono in grado di comprendere le vostre esigenze specifiche, mentre l'intelligenza artificiale non può fornire informazioni personalizzate.

«Rivolgersi al medico di famiglia o al farmacista offre ai pazienti l'opportunità di interagire in modo personalizzato con un professionista qualificato», afferma il dottor Ashrafi. «L’IA non ha la capacità di personalizzare i consigli in base alla storia medica unica di un individuo o alle sue specifiche condizioni di salute. Le decisioni mediche richiedono una comprensione esatta delle circostanze di salute personali che l'IA potrebbe non essere in grado di cogliere».

Giudizio clinico ed esperienza

I medici sono in grado di interpretare informazioni complesse e di prendere decisioni basate sui singoli pazienti.

«I professionisti del settore medico seguono anni di formazione approfondita per diagnosticare e trattare varie patologie», afferma. «Sebbene l'IA possa essere preziosa per supportare gli operatori sanitari, non dovrebbe sostituire l'esperienza e il giudizio di professionisti medici qualificati».

Coordinamento con l'assistenza sanitaria di persona

I servizi di assistenza sanitaria online, come Superdrug's Pharmacy e il servizio Online Doctor, possono consigliare ai pazienti di rivolgersi a servizi di assistenza sanitaria di persona, se necessario. I medici umani possono guidare i pazienti, consigliando di rivolgersi a consultazioni, esami o cure d'emergenza di persona.

Il dottor Ashrafi aggiunge: «Sebbene l'intelligenza artificiale abbia indubbiamente migliorato l'efficienza delle diagnosi mediche, il tocco umano rimane insostituibile nell'assistenza sanitaria».

Covermedia