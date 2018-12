Salute: una vita sessuale attiva ad ogni età

Source: Covermedia

Per il nostro benessere generale è bene fare del sesso una priorità.

Il segreto per vivere felici e in piena salute, secondo la scienza, è mantenerci arzilli sotto le lenzuola. A tutte le età.

Comunemente, man mano che si avanza con gli anni, gli individui adulti tendono ad affievolire la scintilla in questo ambito, ma il leader dello studio Lee Smith, della Anglia Ruskin University, nel Regno Unito, enfatizza l’importanza di mantenere l’attività sessuale sempre accesa.

«È vero che per quanto riguarda il sesso, vi è un declino con l’età, ma gli adulti più anziani non sono asessuati», ha dichiarato il dottore.

Secondo un recente studio condotto negli USA, infatti, il 40% degli adulti tra i 50 e gli 85 anni fa ancora sesso con i propri partner. Ad appoggiare questi dati, il team del dottor Smith ha considerato quasi 7mila persone in Gran Bretagna tra i 50 e gli 89 anni, delineando un legame tra l’attività sessuale e la qualità della vita.

Tutti i partecipanti hanno compilato un questionario relativo alla frequenza dell’attività sessuale e sulle loro condizioni di benessere generale, con domande a cui rispondere come «Mi piacciono le cose che faccio», con una scala di punteggio da 0 a 15.

Secondo i risultati, gli adulti con una vita sessuale più dinamica trovavano più piacere nello svolgere attività appartenenti anche ad altri ambiti della vita. Per la precisione, il punteggio degli uomini attivi era di 9.75, mentre quelli non attivi avevano raggiunto un punteggio di 9.44. Per quanto riguarda l’universo femminile, un punteggio di 9.86 per le donne sessualmente attive, contro 9.67 delle altre. I ricercatori precisano: anche se si tratta di differenze piccole nel numero, sono statisticamente significative in quanto suggeriscono un’associazione.

Dottor Smith enfatizza i benefici sulla salute del nostro organismo anche per il lato «sportivo» del sesso.

«Per me, l’attività sessuale è una forma di attività fisica. Se stiamo avanzando con l’età e facciamo più sesso, ci sentiremo meglio».

La ricerca è stata pubblicata nella rivista scientifica specializzata Sexual Medicine.