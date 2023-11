Tra le funzioni più interessanti che verranno abilitate nei telefonini Samsung Galaxy più recenti vi sarà un traduttore audio e testo delle telefonate in tempo reale. (Foto simbolica) Keystone

Anche Samsung si lancia nel mondo dell'intelligenza artificiale. L'azienda sta lavorando alla sua IA che dovrebbe arrivare a inizio del 2024 e disponibile sui telefoni Galaxy più recenti.

Tra le funzioni più interessanti che verranno abilitate un traduttore audio e testo delle telefonate in tempo reale, rendendo così più semplice effettuare una chiamata in un'altra lingua.

«La tecnologia mobile ha un incredibile potere nel facilitare connessioni, produttività, creatività e molto altro per le persone in tutto il mondo. Galaxy AI è la nostra offerta di intelligenza più completa fino ad oggi e cambierà per sempre il modo in cui pensiamo ai nostri smartphone», riferisce in una nota Wonjoon Choi, Evp e Responsabile R&D, Mobile eXperience Business della società.

Galaxy AI sarà alimentata sia dall'Intelligenza artificiale su dispositivo sviluppata da Samsung sia dall'IA basata su cloud e abilitata dalle collaborazioni aperte con altre aziende del settore. «Trasformerà l'esperienza mobile quotidiana e in parallelo permetterà di contare sulla sicurezza e sulla privacy di Galaxy», aggiunge Samsung.

In particolare, la funzione di traduzione AI Live Translate Call «metterà a disposizione degli utenti con il più recente telefono Galaxy un traduttore personale ogni volta che ne avranno bisogno. Le traduzioni audio e testuali appariranno in tempo reale mentre si parla, rendendo estremamente semplice effettuare una chiamata in un'altra lingua».

SDA