In rete è disponibile un'enorme quantità di informazioni e consigli sulla perdita di peso, ma è importante sapere che non tutti sono accurati o efficaci.

In rete è disponibile un'enorme quantità di informazioni e consigli sulla perdita di peso, ma è importante sapere che non tutti sono accurati o efficaci. Negli ultimi anni, le ricerche online di prodotti per la perdita di peso sono aumentate vertiginosamente, e le persone consumano sempre più informazioni su come perdere peso. Gli esperti di The Slimming Clinic hanno sfatato alcuni dei miti più comuni sulla perdita di peso.

I farmaci per la perdita di peso sono pericolosi

I farmaci per la perdita di peso possono essere efficaci se prescritti da un professionista sanitario qualificato. «Se prescritti da un medico qualificato ed esperto, che effettua uno screening della salute e tiene conto di tutta la storia clinica e dello stile di vita, le iniezioni e i farmaci per la perdita di peso sono assolutamente sicuri», spiega Carol Standing, Chief Marketing Officer di The Slimming Clinic. A proposito dei farmaci, aggiunge: «Sono studiati per funzionare efficacemente insieme a un piano dietetico sostenibile e a un'attività fisica regolare».

La forza di volontà è sufficiente per perdere peso

Se questo può essere vero per alcuni, per altri non è sufficiente. «Per molte persone, la sola forza di volontà non è sufficiente per interrompere le abitudini che causano l'aumento di peso in eccesso», afferma la dottoressa Charlotte Norton, Chief Medical Officer di The Slimming Clinic. «È qui che le iniezioni GLP-1 per la perdita di peso, soggette a prescrizione medica, possono essere una parte importante del percorso di dimagrimento di una persona», continua la dottoressa. «È dimostrato che controllano in modo sicuro la fame, agendo sui recettori del centro di controllo dell'appetito del cervello, ovvero l'ipotalamo. Inoltre, ritardano lo svuotamento dello stomaco, provocando una sensazione di sazietà molto più rapida e prolungata».

Non è necessario modificare la dieta quando si assumono farmaci per la perdita di peso

Se si assumono farmaci per la perdita di peso, è comunque importante attenersi a una dieta sana. «Anche se i farmaci aiutano a controllare le voglie, vi incoraggiamo ad adottare un piano alimentare sano», spiega la dottoressa Charlotte Norton. «È importante seguire i consigli dietetici e nutrizionali per assicurarsi di non sabotare il proprio percorso di dimagrimento con i cibi che si mangiano!».

Non si può fare esercizio fisico mentre si assumono farmaci per la perdita di peso

L'esercizio fisico quotidiano è importante per mantenere il corpo sano e forte. «È dimostrato che aumentare i livelli di attività fisica migliora la salute e il benessere generale, quindi è consigliabile fare un po' di movimento insieme a una dieta più sana e ai farmaci», dice Carol. «Questo non significa necessariamente correre una maratona, ma semplici cambiamenti nello stile di vita per incorporare più movimento nella vostra vita, come camminare invece di prendere l'autobus, possono essere di enorme beneficio».

Covermedia