Gli alimenti ricchi di proteine, come le uova e il pesce, sono una buona fonte di energia che ci fanno sentire sazi.

Come dice il proverbio: «Siamo ciò che mangiamo». Se volete sentirvi più in forma e sani, vale la pena di esaminare gli alimenti che consumate e di apportare qualche miglioramento alla vostra dieta.

Dominique Ludwig, nutrizionista di fama, terapeuta nutrizionale e fondatrice di Renew Reset Recharge, ha condiviso alcune delle migliori pratiche nutrizionali per aiutarvi.

Consumare tre pasti al giorno

È importante che il corpo sia alimentato con cibi nutrienti durante la giornata.

«Mangiare a 3 intervalli regolari, senza spuntini intermedi, è il modo migliore per far funzionare un corpo adulto sano. Questo permette la digestione completa di ogni pasto con livelli adeguati di acidi gastrici ed enzimi digestivi», afferma Dominique. «L’intestino tenue, inoltre, alla fine di ogni ciclo alimentare effettua un'autopulizia, eliminando i residui di cibo e i batteri indesiderati nell'intestino crasso. I livelli di zucchero nel sangue dovrebbero aumentare e diminuire con delicatezza nel corso della giornata, riducendo i picchi glicemici e i crolli associati a scelte alimentari sbagliate, a una dieta ad alto contenuto di carboidrati/zuccheri o a un continuo mangiare al sacco».

Non dimenticare le proteine

Gli alimenti ricchi di proteine, come le uova, sono un'ottima fonte di energia e mantengono la sensazione di sazietà.

«Ogni pasto, dalla colazione alla cena, dovrebbe avere al centro una proteina di alta qualità, ad esempio uova, yogurt, formaggio, fagioli, lenticchie, noci, carne, pollame, selvaggina, pesce, crostacei, tofu, seitan, tempeh, semi o anche proteine in polvere specifiche per l’alimentazione», spiega Dominique. «Le proteine rimangono nello stomaco più a lungo dei carboidrati perché sono più difficili da scomporre. Questo rallenta la digestione complessiva e favorisce un rivolo più lento di energia nel flusso sanguigno e un minore picco di glucosio nel sangue».

Assumere più verdura che frutta

Anche se la frutta è una parte importante della dieta di tutti, la verdura è la scelta migliore perché contiene meno zuccheri.

«Sebbene la frutta contenga un'incredibile quantità di vitamine, minerali, fibre, antiossidanti e fitonutrienti, una quantità eccessiva di frutta può comunque interferire con il nostro equilibrio glicemico», avverte Dominique. «Se si consuma una quantità sufficiente di verdura con un'ampia gamma di colori, di solito non è necessario consumare grandi quantità di frutta. La scelta di frutta a basso contenuto di glucosio può avere un effetto più sottile sui nostri livelli di zucchero nel sangue».

Non temete i grassi e gli oli

I grassi e gli oli sani sono una parte essenziale di una dieta completa.

«Abbiamo bisogno di grassi e oli sani per il nostro sistema nervoso, il cervello, le membrane cellulari e come base per molti dei nostri ormoni!», afferma la nutrizionista. «I grassi naturali sono quelli che non sono stati trattati, riscaldati, elaborati o raffinati. Inoltre, non dovrebbero provenire da semi geneticamente modificati (ad esempio, colza o mais). È importante scegliere una varietà di grassi ogni giorno, ma come regola generale, si dovrebbe fare dell'olio extravergine di oliva il proprio olio principale».

Covermedia