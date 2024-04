La febbre da fieno può causare sintomi come mal di testa e sudorazione eccessiva.

Covermedia

È comunemente noto che la febbre da fieno può causare naso che cola e occhi pruriginosi, ma può anche causare una serie di sintomi inaspettati.

La primavera è arrivata nell'emisfero settentrionale e chi soffre di febbre da fieno si sta preparando a combattere il polline.

Con i sintomi destinati ad aumentare, Rumeet Patel, Farmacista Prescrittore Indipendente presso LloydsPharmacy Online Doctor, ha spiegato alcuni dei sintomi meno conosciuti della febbre da fieno.

Sudorazione eccessiva

In alcuni casi, la febbre da fieno può causare sudorazione eccessiva.

«Sudare più del solito può essere un sintomo imbarazzante della febbre da fieno», afferma Rumeet. «La sudorazione eccessiva può essere causata da stress, dolore o quando il sistema immunitario è vulnerabile – tutti fattori che possono verificarsi nella febbre da fieno».

Perdita di olfatto e gusto

La febbre da fieno può causare la perdita di olfatto e gusto, sebbene questo sia un sintomo meno comune.

«Conosciuta anche come anosmia, l'infiammazione nelle vie nasali può influenzare il nostro senso dell'olfatto. Questo è il modo in cui il corpo limita la quantità di polline che raggiunge il naso», spiega. «Poiché gusto e olfatto sono collegati, se sperimenti l'anosmia, è probabile che noterai anche una certa perdita di gusto».

Mal di testa e emicranie

La febbre da fieno può causare infiammazione, che può portare a mal di testa o emicranie.

«C'è anche un legame tra mal di testa e febbre da fieno», continua il farmacista. «L'infiammazione dei seni può causare un accumulo di pressione che risulta in un mal di testa sinusale. Questo tende a sentirsi come se ci fosse una pressione intensa all'interno della testa o dietro agli occhi. Le istamine rilasciate durante un attacco di febbre da fieno possono anche dare origine a emicranie».

Dolore al viso

Alcuni soggetti affetti da febbre da fieno sperimentano dolore alle guance e alla fronte a causa dell'infiammazione.

«Molte persone non si rendono conto che la febbre da fieno può causare dolore intorno alle guance, agli occhi e alla fronte», commenta Rumeet. «Quando hai la febbre da fieno, le piccole cavità piene d'aria dietro gli zigomi e la fronte possono infiammarsi o ostruirsi. Questa pressione può causare dolore al viso».

Come trattare la febbre da fieno

Esistono numerosi modi per trattare la febbre da fieno, inclusi cambiamenti nello stile di vita e l'assunzione di farmaci.

«In generale, la febbre da fieno può essere gestita tramite trattamenti antiallergici e cambiamenti nello stile di vita come limitare il tempo trascorso all'esterno», afferma l'esperto. «Tuttavia, alcune persone sperimentano sintomi di febbre da fieno così gravi da poter influenzare le attività quotidiane come il sonno e il lavoro. In questo caso, o se i sintomi peggiorano o non migliorano dopo 2-4 settimane dall'assunzione di trattamenti raccomandati da un farmacista, dovresti consultare il tuo medico di base».

Covermedia