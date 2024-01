L'app di Facebook ottiene una «cronologia dei link». Imago

La «cronologia dei link» è il metodo più recente utilizzato da Facebook per tenere traccia delle tue attività online.

Hai fretta? blue News riassume per te Una nuova cronologia dei link su Facebook mostra a quali link hai avuto accesso.

L'operatore Meta desidera utilizzare questi dati anche per scopi pubblicitari.

Naturalmente il monitoraggio delle attività degli utenti non è una novità su Facebook. Mostra di più

Meta ha introdotto una nuova «funzionalità». «Non perdere mai più un link» è la promessa della «cronologia dei link». Per 30 giorni viene visualizzata una panoramica dei collegamenti esterni a cui hai effettuato l'accesso nell'app dei social media.

L'operatore di Facebook e Instagram scrive che utilizzerà questi dati anche per scopi pubblicitari. La funzione sarà gradualmente disponibile in tutto il mondo, come riporta «Gizmodo». Gli utenti possono quindi scegliere, se attivare per loro la cronologia dei link. Questa dovrebbe essere l'impostazione predefinita.

Il monitoraggio dei dati non è una novità

Meta ha già monitorato a quali link accedono gli utenti nelle loro app. Utilizzando i cookie e i cosiddetti tracking pixel, il colosso dei social media spesso sapeva cosa stavi facendo sui siti web di terzi ed era quindi in grado di mostrare pubblicità particolarmente mirate.

L'introduzione di uno storico consultabile dei link dovrebbe quindi servire innanzitutto a Meta per ottenere una maggiore sicurezza giuridica, dato che così agli utenti viene chiesto esplicitamente il loro consenso.

Come è noto, le precedenti pratiche di raccolta dati dell'azienda hanno spesso portato a problemi con le autorità di controllo.