È fondamentale essere consapevoli della disinformazione presente sui social media.

La popolare piattaforma TikTok è piena di informazioni, compresi i consigli medici.

Un numero crescente di persone la consulta per ricevere consigli sulla salute mentale per una serie di motivi, tra cui la convenienza e l'accessibilità.

Paul Guess, esperto di benessere mentale, ha condiviso i suoi consigli per fruire in sicurezza le informazioni mediche su TikTok.

Fate sempre una ricerca personale

Prima di accettare un consiglio da un creatore di TikTok, è importante verificare le sue credenziali.

«Quando fruiamo contenuti sui social media, è fondamentale capire chi li pubblica e quali credenziali ha per sostenere ciò che dice», dice Paul. «Molti creatori non sono professionisti della salute mentale, quindi controllare le credenziali nella loro biografia o attraverso il loro sito web è una buona pratica. Se sono terapeuti, consulenti, assistenti sociali o medici autorizzati, è probabile che le informazioni che condividono siano accurate».

Attenzione alla disinformazione

Sui social media viene condivisa un'enorme quantità di disinformazione, per cui è fondamentale verificare i fatti prima di accettare i consigli.

«I social media sono un ottimo strumento per sensibilizzare l'opinione pubblica su determinate cause e per condividere consigli e suggerimenti, ma sono anche pieni di disinformazione».

E continua: «Quando la piattaforma di assistenza sanitaria virtuale PlushCare ha esaminato 500 video TikTok sulla salute mentale, ha scoperto che l'84% era fuorviante. Mentre il 54% dei video conteneva alcune informazioni accurate, il rapporto ha anche rilevato che circa il 14,2% è talmente fuorviante da essere potenzialmente dannoso, come suggerire alcuni farmaci senza averne parlato con un medico».

I social media permettono di entrare in contatto con altre persone e di discutere apertamente delle esperienze personali.

«È uno strumento fantastico per chi vuole entrare in contatto con altre persone che la pensano come lui. E per chiunque si trovi ad affrontare sfide legate alla propria salute mentale, avere un gruppo di supporto online può aiutare a sentirsi meno soli», spiega Paul. «È qui che TikTok si rivela davvero utile. Normalizzando la salute mentale e abbattendo lo stigma che la circonda, molte persone si sentono più a loro agio nel parlare dei propri pensieri e sentimenti e possono essere più propense a cercare aiuto quando necessario».

Infine, Paul consiglia: «Se state lottando con la vostra salute mentale e avete bisogno di un consiglio professionale, è sempre meglio rivolgersi alle linee telefoniche di assistenza per la salute mentale, ai gruppi di sostegno o alla consulenza per un supporto più duraturo».

Covermedia