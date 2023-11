I consigli presenti sul social network vanno presi con le dovute precauzioni.

Su TikTok si trovano molte informazioni su salute e benessere, ma non sempre ci si può fidare.

In un'epoca in cui le notizie viaggiano sulle piattaforme dei social media come TikTok, la disinformazione sulla salute è sempre in agguato.

Il dottor Babak Ashrafi, medico generico di Superdrug Online Doctor, ha segnalato alcune tendenze opinabili.

La contraccezione naturale è efficace quanto i metodi ormonali per il controllo delle nascite

Un mito che è circolato su TikTok negli ultimi mesi sostiene che seguire il ciclo mestruale sia altrettanto efficace e meno dannoso rispetto ai metodi ormonali di controllo delle nascite.

«È fondamentale riconoscere che la decisione di usare o non usare il controllo delle nascite è profondamente personale e la conversazione dovrebbe incoraggiare scelte informate, piuttosto che basarsi sulle paure», dice l'esperto. «Vi invitiamo a consultare un professionista sulle diverse opzioni contraccettive, recandovi in un negozio Superdrug e parlando con un farmacista».

Il succo di patata cruda può curare la gola da streptococco

Sulla piattaforma di social media si incoraggia a bere il succo di una patata spremuta per curare rapidamente lo streptococco.

«L’uso del succo di patata per curare lo streptococco è scientificamente infondato e potenzialmente dannoso», avverte il dottor Ashrafi. «Lo streptococco è causato da batteri e richiede un trattamento medico appropriato, come gli antibiotici, per garantire la morte dell'infezione batterica. È essenziale rivolgersi a professionisti sanitari qualificati per il trattamento».

L'Ibuprofene schiacciato aiuta l'acne

Uno dei miti più preoccupanti è che l'Ibuprofene schiacciato possa curare l'acne.

«L’ibuprofene schiacciato può causare irritazioni cutanee o reazioni allergiche», afferma il dottor Ashrafi. «Inoltre, l'applicazione di farmaci non soggetti a prescrizione medica in modi non convenzionali potrebbe portare a complicazioni indesiderate. È fondamentale utilizzare i farmaci per lo scopo previsto e consultare gli operatori sanitari per trattamenti dell'acne sicuri ed efficaci».

Covermedia