Il cibo che mangiamo durante la giornata può influenzare il nostro modo di riposare.

Il sonno è essenziale per il funzionamento del nostro corpo e della nostra mente, quindi è importante dormire profondamente ogni notte.

Le nostre abitudini quotidiane, come ciò che mangiamo e le attività che svolgiamo durante il giorno, possono influenzare la qualità del sonno notturno.

«Il sonno è uno dei pilastri fondamentali della salute, e la ricerca continua a dimostrare la sua importanza e i suoi legami con varie aree del benessere, sia a breve che a lungo termine», spiega la nutrizionista Sophie Bertrand. «Dare priorità a una buona routine del sonno è essenziale per ottimizzare la salute. Gli studi suggeriscono che dormire tra le 7 e le 9 ore è l'ideale, così come mantenere un orario costante per andare a letto e svegliarsi ogni giorno».

Sophie ha illustrato tre abitudini fondamentali da adottare per assicurarsi un sonno adeguato.

La dieta

Il cibo che consumiamo durante la giornata può influenzare il nostro riposo notturno. «Il magnesio è associato a un miglioramento della qualità del sonno, quindi provate a includere nella vostra dieta alimenti ricchi di magnesio, come verdure a foglia verde, salmone, noci e semi», suggerisce la nutrizionista. «È consigliabile lasciare passare qualche ora dopo aver mangiato prima di andare a letto, in modo che il sistema digestivo non sia troppo attivo mentre ci prepariamo a rilassarci e a dormire».

La luce del sole

Stare all'aperto ogni giorno può aiutare a mantenere il nostro orologio biologico in equilibrio. «Esponetevi alla luce del sole il più presto possibile dopo il risveglio», raccomanda Sophie. «Questo aiuta a regolare il ritmo circadiano (l'orologio biologico) ed è stato collegato a una migliore qualità del sonno».

Evitare l'alcol

Evitate di consumare alcolici prima di andare a letto, poiché possono compromettere la qualità del sonno. Sophie spiega: «State alla larga dall'alcol perché, sebbene possa essere associato a rilassamento e facilità nell'addormentarsi, l'alcol può avere un impatto negativo sulla qualità del sonno e impedirci di sperimentare il tipo di riposo necessario per supportare i processi di «pulizia» del cervello che avvengono durante la notte».

